Ужесточение ограничений в Дагестане из-за COVID-19 вызвало споры в соцсети

20 июня 2021, 11:20

Закрытие фуд-кортов, детских и ночных клубов и ужесточение масочного режима в Дагестане не остановит рост числа зараженных коронавирусом, власти пошли на такой шаг, чтобы ускорить вакцинацию и пополнить бюджет за счет штрафов, считает часть пользователей Instagram. Некоторые комментаторы назвали предпринимаемые властями меры оправданными, предложив ввести карантин и запретить въезд туристов.

Как писал "Кавказский узел", оперштаб Дагестана с 18 июня запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита с 23.00 до 6.00 мск и проведение массовых мероприятий. Жителям республики старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию. В общественном транспорте начались проверки соблюдения масочного режима. Автобусы в городах Дагестана ездят переполненными, указали пользователи Instagram.

По данным на 19 июня в Дагестане за сутки зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. "За последние сутки в Дагестане госпитализировано 211 человек с симптомами коронавируса. Это максимальное количество за последние три месяца", - написал Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram. При этом вакцинировано 121 353 человека. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 34 597 человек, 1515 умерли, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Часть пользователей соцсети раскритиковала введение ограничений в Дагестане.

"Значит, с утра и до 23.00 люди не заразятся этим вирусом, а с 23.00 и до 6 утра эта зараза опасна. Логика хорошая у вас", - написала fan_misrina_singer на странице dagpravda.ru в Instagram, насчитывающем 89,2 тысячи подписчиков, в комментарии под постом о введении ограничений. По данным на 10.40 мск сегодня сообщение прокомментировали 18 пользователей, 187 поставили отметку нравится.

"Житья от вас нету, скоро и дышать запретят, когда же вы уже успокоитесь?" - возмутился musa_abdullaev88.

"Денег мало у государства, надо собрать штрафы. Ну реально смешно - одно можно, другое нельзя", - отметила albi.muradalieva76.

Некоторые пользователи обвинили в росте заболеваемости туристов, призвав ввести ограничения для них.

"Туристы гуляют туда-сюда, делайте им ограничения - пусть сидят у себя", - предложил bazzar_godekan в группе golos.dagestanaa в Instagram, насчитывающем 418 тысяч подписчиков. За сутки это сообщение прокомментировали 66 пользователей.

Авторы комментариев также раскритиковали проверки ужесточения масочного режима в маршрутках.

"Большой толк будет от этих масок, когда люди носят их по нескольку месяцев и даже прошлогодние", - написал magazin.nizkih.cen.

"В том то и дело, что их менять надо часто, а если целый день в городе - на одни только маски уйдет рублей 100-150, и так каждый день. Не у всех людей есть возможность столько тратить на маски", - прокомментировала _aliya__666.

"Тут дышать и так невозможно из-за пыли, еще маски носить в эту жару", - возмутился ruslan_ramazanoov.

Некоторые пользователи поддержали введение ограничений.

"Очень много госпитализировано. Опять надо соблюдать все эпидмеры. Всему населению. Прислушаться к рекомендациям специалистов. Собранно и серьезно", - написала raziyat_diagnostika, комментируя статистику о росте числа зараженных на странице Минздрава Дагестана minzdravrd в Instagram, насчитывающей 148 тысяч подписчиков. За сутки это сообщение прокомментировали 43 пользователя.

"Карантин нужен", - согласился exel5030.

"Ещё хуже будет, пока свадебные залы работают", - заявил ro_za5242.

Некоторые пользователи сочли, что ограничения вводятся, чтобы заставить людей делать прививки.

"Это все показуха, чтоб люди скорей пошли делать вакцину", - предположила 6998_fatima.

"Кавказский узел" также сообщал, что село Урахи в Сергокалинском районе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса. Причиной заражения 36 жителей села 16 июня региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша. Всплеск заболеваемости связан не только с семейными мероприятиями, но и с ростом числа туристов в Дагестане, заявили пользователи Instagram. По данным на 18 июня 14 жителей Урахи Сергокалинского района были госпитализированы с подозрением на COVID-19, остальные больные лечились дома, сообщил глава села Меджид Исаев. Официальная статистика по заболеваемости коронавирусом не взывает доверия, а попытки властей бороться с пандемией принудительной вакцинацией неэффективны, указал член Общественной палаты Дагестана Вагаб Казибеков.