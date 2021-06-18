Число жителей Урахи с симптомами коронавируса достигло 40

18 июня 2021, 23:54

14 жителей Урахи Сергокалинского района госпитализированы с подозрением на COVID-19, остальные больные лечатся дома, при этом никто из привитых не заболел, сообщил глава села Меджид Исаев. Официальная статистика по заболеваемости коронавирусом не взывает доверия, а попытки властей бороться с пандемией принудительной вакцинацией неэффективны, указал член Общественной палаты Дагестана Вагаб Казибеков.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что село Урахи в Сергокалинском районе закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса, причиной заражения 36 жителей села региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша. Всплеск заболеваемости связан не только с семейными мероприятиями, но и с ростом числа туристов в Дагестане, заявили пользователи Instagram.

По состоянию на 18 июня в регионе госпитализирован 161 человек с подозрением на COVID-19. За сутки коронавирус подтвержден у 57 человек, два пациента скончались. В медучреждениях развернуто 1724 койки, в стационарах проходят лечение 1391 пациент, сообщил Минздрав Дагестана. Оперштаб республики с сегодняшнего дня запретил работу фуд-кортов, детских и ночных клубов, ограничил работу общепита и проведение массовых мероприятий. Жителям республики старше 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию.

По данным на вечер 18 июня в селении Урахи выявлено порядка 40 больных коронавирусной инфекцией, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельского поселения Меджид Исаев.

"Четырнадцать человек госпитализированы в районную больницу с подозрением на коронавирус, остальные больные получают лечение на дому", - сказал он. По словам Исаева, в селе действует врачебная амбулатория, и бригада медработников ежедневно проводит домовой обход для выявления больных. "У нас в селении хорошие специалисты. Ситуацию стараемся держать под контролем. Мы каждый день навещаем жителей, в случае необходимости даем лекарства или же направляем в районную больницу. Больница у нас новая, со всеми условиями. Коек пока хватает. В пик пандемии помимо инфекционного отделения больных с коронавирусом укладывали и в другие отделения – терапевтическое и хирургическое. Пока же инфекционное отделение в райбольнице не заполнено", - пояснил глава села.

Во время первой волны пандемии в Урахи не было большого количества инфицированных коронавирусом, отметил он. "В нашем селе было меньше всего больных, по сравнению с другими селами района. Та волна нас обошла стороной. В процентном соотношении от численности населения Урахи занимает первое место по числу вакцинированных. У нас многие сделали прививки, и никто из них сейчас не заболел. В основном болеют взрослые", - указал Исаев.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Урахи Сергокалинского района проживал 621 человек.

В село заблокированы въезд и выезд "до особого распоряжения", карантин продлится как минимум две недели, пояснил он. "В селении везде, где это возможно, развешаны объявления о необходимости ношения масок. Въезд в село запрещен. Вчера в село не пропустили машину «Почты». Пришлось приехать к мосту и перегрузить все в свою машину. Делаем, что можем, нам помогают врачи и районная администрация", - добавил глава села.

Медработники в селе проводят подворовый обход, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Зубайру Салихов. "Врачи амбулатории каждый день обходят и выявляют больных. Кого надо они отправляют на машине скорой помощи в районную больницу", - сказал он. Больница, по его словам, находится примерно в 22 километрах от Урахи.

Проблем с продуктами в селе нет, добавил Салихов. "Магазины в селе работают, запасы продуктов пока не закончились. Кроме того, у нас почти каждая семья держит корову, а значит есть молоко и сыр", - отметил он.

Запрет на въезд и выезд из Урахи соблюдается, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Сергокалинского района. "Село оцеплено, кроме машин скорой помощи заехать никому не разрешают. Над районом часто летают вертолеты", - отметил он. По словам местного жителя, в других населенных пунктах Сергокалинского района нет такого роста числа больных.

Активист посетовал на отсутствие взаимодействия с властями при мониторинге.

Официальная информация о ситуации с коронавирусом, публикуемая дагестанскими властями в преддверии третьей волны, не вызывает доверия, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Общественной палаты Дагестана Вагаб Казибеков, возглавивший весной 2021 года народный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Ежедневно статистику по числу заболевших публикуют, но эти данные вызывают сомнения. Полный состав членов правительственного Оперативного штаба не вывешен на сайте, кто из представителей общественных организаций в него включен, мы не знаем. Мы слышим только о цифрах, общего мониторинга вместе с представителями общественных организаций нет, нет никакого взаимодействия. Все идет в одностороннем порядке. Вопросов много, отсюда и недоверие", - пояснил он.

В некоторых ведомствах и учреждениях работников принуждают к вакцинации, сказал Казибеков. "Подобные меры в борьбе с пандемией, на мой взгляд, не самые эффективные. Мнения насчет прививок разные. У людей есть сомнения в связи с тем, что вакцину быстро начали применять. Если же она действительно такая эффективная и качественная, то это необходимо доказать населению, убедить их в этом", - считает он.

Дагестан занимает последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов и пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших эпидемиологическую безопасность населения. Кампания по вакцинации в регионе носит принудительный характер, а жители воздерживаются от получения прививок от коронавируса из-за недоверия к вакцинам, ранее указал руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Сергей Меликов прибегнул к угрозам увольнениями из-за низких темпов вакцинации, чтобы создать имидж эффективного главы Дагестана, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В республике уже практикуется принуждение к вакцинации, но такие методы лишь подрывают доверие к прививочной кампании.

Возобновлять работу народного штаба активисты пока не планируют, сказал Казибеков. "Пока необходимости в народном штабе нет. Когда мы собирали штаб весной прошлого года, среди наших друзей, родственников, знакомых было большое число заболевших. Сейчас такого пока не наблюдается", - пояснил он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".