Девушка покинула Россию после угроз убийством от семьи в Дагестане

02 июля 2021, 14:09

Девушку, приехавшую из Швеции в Дагестан к родственникам, насильно удерживали в доме, вынуждая согласиться выйти замуж за неизвестного ей мужчину, сообщили правозащитники. После того, как родственники пригрозили девушке убийством, она покинула Россию.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин в регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

Власти Швеции и сотрудники правозащитного проекта «Правовая инициатива»* помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане, сообщила адвокат «Правовой инициативы»* Ольга Гнездилова.

По ее словам, к юристам проекта за помощью обратились 29 июня шведские власти. По их данным, девушка, которая с жила в Швеции с 9-летнего возраста и имела двойное гражданство (России и Швеции), в июне поехала в Дагестан навестить своих родственников. Там ее насильно удерживали в доме, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека, сообщили вечером 1 июля "Открытые медиа".

Имя девушки в публикации не раскрывается, авторы статьи объяснили это соображениями безопасности. "Родители попросили К. приехать в Дагестан, чтобы навестить дедушку и посетить свадьбу родственников. 23 июня девушка приехала, тогда ей сказали, что она должна выйти за человека, с которым договорились родственники. Когда она отказалась, ее стали избивать", - рассказала Ольга Гнездилова.

По словам адвоката, дядя девушки угрожал К. «убийством чести», так как отказ от брака "означает позор для семьи". «Она просила помощи у своей мамы, бабушки, дедушки и другого дяди, просила не выдавать ее замуж, но они избивали ее, сказав, что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом со своей тетей», - рассказала Гнездилова.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

По данным правозащитников, на свадьбу были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швеции и попросить его о помощи, и он обратился в шведскую полицию. Кроме того, по словам Гнездиловой, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана.

"И 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Девушка провела в полиции ночь, дав показания, в которых сообщила, что ее насильно пытаются выдать замуж и угрожают убийством. Утром 30 июня она ушла из отделения, ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию пришли родственники девушки, заявили о ее пропаже, после чего в МВД возбудили дело о похищении человека", - говорится в публикации.

Авторы публикации уточнили, что Ольга Гнездилова предоставила изданию запись ее разговора с силовиком, сделанную, когда девушка еще не покинула Дагестан. В разговоре с адвокатом силовик потребовал, чтобы девушка явилась в правоохранительные органы в течение 30 минут.

"В противном случае, сказал он, полицейские перекроют все дороги, въезды и выезды из республики и объявят ее в розыск. Я предложила приобщить к материалам дела телефонограмму К. о том, что она покинула дом добровольно и не хочет возвращаться из-за угрозы насильственного брака и убийства. Оперуполномоченный ответил отказом и потребовал, чтобы она немедленно явилась в отдел", - рассказала Ольга Гнездилова.

Однако, по ее словам, девушке удалось добраться до Москвы, после чего она вылетела в Швецию, сообщило издание.

Пресс-секретарь «Правовой инициативы»* Ксения Бабич вечером 1 июля уточнила в Twitter, что свадьбу девушки родственники запланировали на 3 июля. При этом, по ее данным, к правозащитникам в связи с ситуацией обратились не шведские власти, а сама девушка.

"29 июня К. сама связалась [с "Правовой инициативой"*], попросила о срочной помощи и сообщила свое точное местонахождение, где ее удерживали родственники", - написала Ксения Бабич.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.