"Такие дела": женщины в Ингушетии беззащитны перед домашним насилием

12 апреля 2021, 23:09

В Ингушетии постыдно быть разведенной и не принято жаловаться на насилие в семье, а тейповая структура общества удерживает жертв от обращения в полицию и за психологической помощью, сообщила основательница фем-группы «ИНГ-Attention».

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин и в других регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

Фем-группа «ИНГ-Attention», куда обращаются за помощью и поддержкой жительницы Магаса, работает в Ингушетии с 2019 года, она создана для того, чтобы помогать тем женщинам, которые нуждаются в защите, говорится в материале издания "Такие дела" «Меня упрекали, что я позорю свою нацию».

"Традиционный уклад в республике не защищает женщин: судьба Каиры, основательницы группы, из-за местных обычаев сложилась трагично. Но она не сдалась и решила бороться за себя и за других", - говорится в материале. Каира Гата сама пережила много из того, против чего выступает ее сообщество: умыкание и брак, в котором она потеряла ребенка, запрет на учебу, насилие в семье и унизительное клеймо разведенной на всю жизнь.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи встречаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Раз в две недели девушки собираются и "поднимают темы, о которых стыдно и не принято говорить в ингушском обществе: принудительный брак, запрет на учебу, отношения в семье, физическое или психологическое насилие мужа". Они приходят на встречу в тайне от родных, покидая дом под разными предлогами.

Так, например, в Ингушетии женщины после развода получают статус разведенной - жеро. "Считается, что хороший парень не должен на такой жениться. А выбирать жениха другой национальности девушкам не позволено: если ингушская женщина выходит замуж за мужчину другой национальности, даже за мусульманина, говорят, что весь ее род проклят", - говорится в материале.

""Жеро” — это у мужчин любимое слово. Означает и “разведенная”, и “вдова”, и “легкодоступная”. Это жесткий, унизительный для женщины статус. Жеро становится изгоем, мишенью для домогательств и сплетен», - рассказала Каира. По ее словам, с жеро пытаются познакомиться, завести интрижку или устроить мах — скрытый брак. "По сути, стать любовниками. В этом браке мужчина не позволит рожать детей и не представит жену семье", - пояснила основательница группы.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Жаловаться на насилие в семье в Ингушетии не принято - женщину стыдят, даже если муж каждый день избивает ее, говорят, что она придумывает или что сама дала повод для насилия, вела себя неприлично, порой такое говорят и другие женщины. «Беда, что женщины разобщены. Часто осуждают друг друга вместо поддержки. Хотя положение у всех равное», - посетовала Каира. «Если пострадавшая обратится в полицию, ей могут сказать: “Ты что, это же отец твоих детей!” Даже если у нее побои, синяки и перелом», - утверждает активистка.

Кроме того, жалобы отговаривают писать сами силовики - начинают убеждать, что будет разборка на уровне фамилии — род против рода. «У нас же до седьмого-восьмого колена считаются родственниками... Полицейские могут оказаться однофамильцами мучителя. Кумовство и коррупция у нас во всех сферах. Садист-муж может дать денег следователю, которого вызвали на побои. И тот уйдет, забудет, как будто ничего и не слышал», - рассказала Каира. Шелтеров для жертв домашнего насилия в Ингушетии нет, ближайший находится в Дагестане, отметила она.

Она рассказала, что некоторые жертвы домашнего насилия решились заявить в полицию после пикета активисток группы в 2019 году. На акцию против домашнего насилия в Карабулаке и Магасе вышли шесть женщин с плакатами, рассказывающими об этой проблеме, и "небольшая акция надорвала завесу молчания". После этого активистки "узнали о нескольких уголовных делах — штрафах и профилактических беседах для драчунов", рассказала Каира.

С психологической помощью на Северном Кавказе тоже трудно, говорится в материале. Женщины не доверяют специалистам, тейповая структура общества влияет и на процесс психотерапии родственные связи ограничивают их готовность открыться. Кроме того, в ответ на жалобы о насилии, психолог может порекомендовать отвести супруга в мулле, чтобы проверить, не вселились ли в него джинны.

По словам Каиры, потерпевшие без опаски обращаются за поддержкой к участницами группы «ИНГ-Attention», которые получили психологическое образование.

В Ингушетии также не принято подавать на алименты, так как это грозит женщине отъемом детей, поэтому одиноким многодетным матерям не на что содержать семью, указывается в материале.

Главная женская добродетель, по мнению общества в Ингушетии, - это то, что она сидит дома. Даже чисто женские фитнес-залы попадают под огонь критики - парни заходят на их страницы под женскими никами и делают скриншоты фотографий, хотя там замазаны лица, рассказала основательница группы.

Каира рассказала, что группа «ИНГ-Attention» помогает женщинам отставить свои права в инстанции, в судах, привлекая юристов и адвокатов в трудных ситуациях.

По словам Каиры, участницы «ИНГ-Attention» создают просветительские материалы для женщин - памятки для мам о том, как научить безопасности детей, куда обращаться за проверкой на ВИЧ, памятки с контактами психологов, контакты центров для жертв насилия в семье. "Приходится пояснять самые, казалось бы, базовые вещи: про возможность сдать анализы на венерическое заболевание, про ответственность обоих партнеров за здоровье друг друга", - рассказала она.

Помимо фем-активизма, Каира читает лекции по гендерной тематике и ведет тренинги для студенток-психологов и соцработников, которые помогают малоимущим семьям, рассказывает о гендерных стереотипах, о способах распознать домашнее насилие и манипуляции, о культуре сексуального согласия в браке.

«Часть идей я доношу через ислам. Религия велит по возможности оправдывать ближнего, нежели осуждать. Стоит поставить себя на место этого человека», - говорит Каира.

"Кавказский узел", также писал, что 9 марта на YouTube-канале проекта "Редакция", запущенного бывшим главредом телеканала RTVi Алексеем Пивоваровым, был опубликован фильм "Кто борется с правилами самого закрытого региона России?". Съемки велись в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии Жители этих регионов раскритиковали фильм, заявив, что его авторы однобоко представили зрителям Северный Кавказ и допустили грубые обобщения. Поднятые в фильмы проблемы важны, но обобщения регионов с разной культурной спецификой неуместны, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Музыканты из Нальчика Бека Курданов и Дарина Таова заявили, что находят свое изображение в нем неуместным. По их словам, она не знали, что фильм проекта "Редакция" будет посвящен ситуации с правами женщин на Северном Кавказе, когда участвовали в съемках. Проблема домашнего насилия важна для всей страны и не является нормой на Кавказе, как представляет фильм, отметил блогер из Владикавказа Хетаг Колиев.