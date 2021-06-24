Сестра Саутиевой рассказала о ее быте в новой камере СИЗО

24 июня 2021, 01:50

Свидетель обвинения, допрошенный в Ессентукском горсуде по делу лидеров ингушского протеста, дал показания в их пользу, как и большинство других свидетелей, сообщил адвокат Джабраил Куриев. Родным арестованных изредка удается пообщаться с ними перед заседаниями. Зарифа Саутиева после перевода в новую камеру СИЗО подружилась с соседкой и помогает ей ухаживать за маленьким ребенком.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым, Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Никто из обвиняемых не вступал в физическое противоборство с росгвардейцами, заявил 22 июня в суде свидетель обвинения. Представленные в суде видеоматериалы подтвердили, что Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев и Малсаг Ужахов старались успокоить молодежь.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Судебное заседание по делу ингушских активистов состоялось 23 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Основную его часть занял просмотр видеоматериалов, отметил он.

Количество свидетелей обвинения на последних судебных заседаниях стало в разы меньше, отметил адвокат. «Но те, которые появляются в суде со статусом свидетеля обвинения, как правило, дают показания в пользу защиты. К примеру, на сегодняшнем заседании выступал житель Ингушетии, который в 2018 году при финансовой поддержке руководства республики учредил фонд «Солидарность». Этот свидетель сказал, что на митинге, который проходил осенью 2018 года, он присутствовал не больше часа. Свидетель сказал, что за это время он не заметил, чтобы кто-то из обвиняемых совершал противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Также он не видел, чтобы кто-то из молодых участников митинга нарушал общественный порядок», - сказал Куриев.

На заседании не было никого из родственников, не приехали члены группы поддержки, отметил он. Адвокат предположил, что это связано с аномально жаркой погодой, которая установилась на Северном Кавказе. «Нашим подзащитным в любую погоду поездки из СИЗО в суд в «стаканах» автозака не доставляют особой радости, а жаркую погоду они подвергаются невыносимым страданиям, особенно Малсаг Ужахов, Зарифа Саутиева и Ахмед Барахоев. Однако никто из них не жалуется, хотя мой подзащитный Малсаг без таблеток на судебные заседания не приезжает – такая жара особенно негативно сказывается на гипертониках», - пояснил он.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 24 июня днем в Ессентуках ожидается ясная погода, без осадков, температура воздуха составила 28 градусов. В ночь на 25 июня температура понизится до 20 градусов тепла, осадков также не предвидится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Следующее заседание суда назначено на 29 июня, сказал адвокат.

У Саутиевой появилась новая соседка по камере

Родственникам Зарифы Саутиевой накануне заседания (23 июня) удалось достаточно долго пообщаться с ней. «Так получилось, что в этот же день в Ессентукский суд привезли из Нальчика Ахмеда Погорова. И эта встреча стала для всех неожиданным сюрпризом. Зарифа сказала, что от этой встречи у всех было приподнятое настроение. У самой Зарифы тоже есть новости: она рассказала, что бывшую сокамерницу увезли в больницу, где назначили курс лечения. Зарифу перевели в другую камеру в связи с тем, что в СИЗО идет ремонт", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Зарифы Румина.

26 февраля глава управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан и арестован. В конце мая КБР Погоров был переведен решением Верховного суда Кабардино-Балкарии под домашний арест. Дома у него сильно поднялось давление, приехавшие врачи скорой помощи не смогли в домашних условиях сбить давление и Погорова госпитализировали в Назрановскую больницу. Однако силовики, несмотря на протесты врачей, увезли его из Назрановской больницы в Ессентуки, объяснив это необходимостью проведения следственных действий. 26 мая Ессентукский горсуд постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца в СИЗО города Нальчика. 22 июня суд в Ессентуках продлил срок его содержания под стражей, несмотря на доводы защиты о плохом состоянии его здоровья и преклонном возрасте отца.

По ее словам, сестру порадовали перемены. "Зарифу перевели в камеру, где находится женщина с девятимесячной девочкой. Зарифа все свободное время уделяет этой малышке, помогает матери ухаживать за девочкой, играет с ребенком, научила ее играть в «ладушки»", - рассказала Румина.

Больше двух лет Зарифа и ее товарищи находятся в тюрьме, отметила она. «Я спрашивала у адвокатов, как долго это будет тянуться, но никто из них не может ответить. Адвокат Билан Дзугаев сказал, что еще не допрошены все свидетели обвинения. Потом будут допрашивать свидетелей защиты, а желающих выступить в суде в этом статусе более чем достаточно», - сказала Румина.

"Обвинительный приговор не может быть основан только на показаниях свидетелей, на предположениях, он выносится лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николай Дьяков, не участвующий в этом деле.

Суд будет действовать по своему внутреннему убеждению, и ни одно доказательство не имеет приоритета над другим, отметил он. «Все сомнения, которые не представляется возможным устранить, должны толковаться в пользу обвиняемого. Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для вынесения обвинительного приговора», - отметил адвокат.

Если гособвинитель в ходе судебного процесса поймет, что отсутствует состав преступления, он вправе заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования по соответствующей статье Уголовного кодекса, считает Дьяков. «Суд не вправе будет проигнорировать это ходатайство и должен прекратить уголовное преследование именно в этой части статьи УК РФ. Суд при оценке доказательств может вынести оправдательный приговор, независимо от того, было ходатайство или нет. Решение принимается судом в совещательной комнате. Если в ходе судебного слушания на процессе появляется свидетель, который заявляет неоспоримое алиби, и тогда прокурор заявляет о прекращении уголовного дела. И в связи с этим заявлением судья должен прекратить процесс», - пояснил адвокат.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".