17 июня 2021, 21:35

Дело Музраева дошло до суда

Южный окружной военный суд получил материалы дела бывшего главы следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд до 10 июля продлил срок пребывания под стражей обвиняемого в терроризме бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение, дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщил адвокат.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он был задержан по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. К 5 ноября 2020 года следователи трижды предъявили Музраеву уточненные варианты окончательной версии обвинения, адвокаты сочли это неуверенностью следствия. 

В Южный окружной военный суд поступило дело Музраева, а также и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс". "Материалы по делу Музраева и Зубкова [...] находятся на изучении у судьи", - сказал сотрудник суда.

Оба они обвинены по статье о теракте (пункт "а" части 2 ст.205 УК РФ), Музраев также обвиняется в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), рассказал он.

Владимир Зубков был задержан вместе с Мурзаевым в июне 2019 года по уголовному делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. За нападением на дом губернатора могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле суд в Астрахани признал виновной в покушении на мошенничество бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину и назначил ей два года колонии общего режима.  По версии следствия, Добрынина потребовала у жены волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей в обмен на обещание передать деньги специалистам, чтобы получить нужное ему заключение экспертизы. 

Главное о деле генерала Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

Примечание:

"Михаил Музраев потребовал перевода из изолятора в больницу", "Генералу Музраеву предъявлено новое обвинение", "Волгоградская судья Юлия Добрынина лишена полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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