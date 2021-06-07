Суд продлил арест генерала Музраева

07 июня 2021, 17:19

Мосгорсуд до 10 июля продлил срок пребывания под стражей обвиняемого в терроризме бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Генпрокуратура утвердила окончательное обвинение, дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. К 5 ноября следователи трижды предъявили Музраеву уточненные варианты окончательной версии обвинения, адвокаты сочли это неуверенностью следствия. 9 декабря Мосгорсуд продлил арест Музраева до 10 марта.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Срок содержания под стражей Михаила Музраева продлен до 10 июля, сообщил адвокат Музраева Владимир Семенцов. "В суде нам объявили, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В ближайшее время Музраев будет отправлен в Ростов-на-Дону, где будет принимать участие в судебных заседаниях, отметил адвокат. "Думаем, суд продлится примерно полгода", - предположил Семенцов.

Напомним, 28 мая бывший следователь Дмитрий Николаев задержан в Волгограде и помещен в московский СИЗО по подозрению в получении двух крупных взяток. В конце 2020 года появилась видеозапись, на которой Николаев признался, что по указанию своего начальника генерала Михаила Музраева фабриковал дела и выбивал показания, однако позже Николаев выступил с опровержением своих слов.