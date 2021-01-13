Главы управлений ФССП и Росимущества в Волгоградской области заподозрены в коррупции

13 января 2021, 20:15

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области и глава территориального управления Росимущества заподозрены в крупном взяточничестве, оба находятся на свободе, сообщил Следком.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества", - проинформировало следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, дело возбуждено по статьям о получении крупной взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе (пункт "в" части 5 статьи 290 УК России) и посредничество во взяточничестве (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК России). "К подозреваемым мера процессуального принуждения в виде задержания не применялась, мера пресечения не избиралась", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления Следкома.

О каких конкретно преступлениях идет речь, следователи не уточняют, имен подозреваемых не называют.

Отметим, что руководителем управления ФССП России по Волгоградской области, как значится на сайте ведомства, является Владимир Евстигнеев. В волгоградской службе приставов он работает с апреля 2018 года, а до этого - с января 2015 года - занимал пост руководителя УФССП России по Республике Калмыкия.

Волгоградское территориальное управление Росимущества возглавляет Юрий Ефимов, следует из информации на сайте ведомства. Сведений о местах его предыдущей работы в ней нет.

"Кавказский узел" ранее писал о другом находящемся под следствием высокопоставленном чиновнике в Волгоградской области. Бывший глава СКР по региону Михаил Музраев был арестован в июне 2019 года по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает.