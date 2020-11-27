Волгоградская судья отправлена под домашний арест

27 ноября 2020, 20:49

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину, подозреваемую в крупном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Юлии Добрыниной, замешанной в деле генерала Михаила Музраева, посчитав ее нарушительницей Кодекса судейской этики и двух федеральных законов.

Информация о том, что председатель райсуда в Волгограде Юлия Добрынина задержана при получении взятки, не соответствует действительности, а изъятые у нее 2,5 миллиона рублей судья получила "в рамках гражданско-правовых отношений", заявила 9 августа адвокат Добрыниной Анастасия Селиванова после того, как источники сообщили о задержании судьи. По версии следствия, Добрынина потребовала у жены волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей в обмен на обещание передать деньги специалистам, чтобы получить нужное ему заключение экспертизы.

Юлии Добрыниной инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Она была задержана и доставлена в Басманный суд Москвы, который избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Добрынина будет отбывать домашний арест по месту проживания в Волгограде", - цитирует сегодня источник ТАСС.

Напомним, что Владимир Зубков, как и бывший руководитель областного управления Следкома Михаил Музраев, был задержан в июне 2019 года по уголовному делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году. В своем заявлении в полицию губернатор указал, что, начиная со 2 апреля 2014 года, когда он возглавил Волгоградскую область, ему "неоднократно поступали угрозы", в том числе и "физической расправы". И именно с этими угрозами Бочаров связал попытку поджога дома.

Главное о деле генерала Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?"