Юлия Добрынина. Фото: пресс-служба Дзержинского суда Волгограда

30 октября 2020, 13:53

Волгоградская судья Юлия Добрынина лишена полномочий

Коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Юлии Добрыниной, замешанной в деле генерала Музраева, посчитав ее нарушительницей Кодекса судейской этики и двух федеральных законов.

Как сообщал "Кавказский узел", на 30 октября в суде Волгоградской области было назначено заседание квалификационной коллегии о рассмотрении соответствия председателя Дзержинского райсуда Юлии Добрыниной занимаемой должности. Источники предположили, что она может лишиться не только должности, но и судейской мантии.

Информация о том, что председатель райсуда в Волгограде Юлия Добрынина задержана при получении взятки, не соответствует действительности, а изъятые у нее 2,5 миллиона рублей судья получила "в рамках гражданско-правовых отношений", заявила 9 августа адвокат Добрыниной Анастасия Селиванова после того, как источники сообщили о задержании судьи. По версии следствия, Добрынина потребовала у жены волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей в обмен на обещание передать деньги специалистам, чтобы получить нужное ему заключение экспертизы.

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области прекратила полномочия судьи Добрыниной, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. "За совершение дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на [...] Добрынину наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий судьи, с лишением квалификационного класса", – пояснила руководитель пресс-службы.

По ее словам, комиссия сочла действия Добрыниной грубым дисциплинарным проступком, который выразился "в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда".

Коллеги Добрыниной пришли к выводу, что она проигнорировала запреты, установленные статьей №3 Федерального закона "О статусе судей в Российской Федерации" (которая в том числе предписывает судье избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти - Прим. "Кавказского узла"), статьей №10 Федерального закона "О противодействии коррупции", а также нарушила Кодекс судейской этики, отметила Вальковская.

Комментариями Юлии Добрыниной либо ее представителей относительно решения коллегии "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Владимир Зубков, как и бывший руководитель областного управления СКР Михаил Музраев, был задержан в июне 2019 года по уголовному делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году. В своем заявлении в полицию губернатор указал, что начиная с 2 апреля 2014 года, когда он возглавил Волгоградскую область, ему "неоднократно поступали угрозы", в том числе и "физической расправы". И именно с этими угрозами Бочаров связал попытку поджога дома.

Главное о деле генерала Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?"

Примечание:

"Суд оставил обвиняемого в терроризме Музраева под арестом", "Адвокат заявил о нарушении права Музраева на защиту", "Михаил Музраев пожаловался на условия содержания в "Лефортово".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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