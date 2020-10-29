Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?

29 октября 2020, 15:57

В 2019 году в расследовании поджога дома, где жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, появились подозреваемые. В их числе арестован советник главы Следственного комитета России, бывший глава областного СКР генерал Михаил Музраев. Главное о деле генерала, кому оно повредило больше всего – в справке «Кавказского узла».

На чем погорел генерал Музраев

10 июня 2019 года стало известно о задержании бывшего руководителя Волгоградского управления Следственного комитета Михаила Музраева по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. На следующий день он был заключен под стражу на два месяца. Музраев вину не признал. 18 июля Музраеву были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. По этому же делу был задержан волгоградский бизнесмен Владимир Зубков, который дал признательные показания.

Затягивают дело?

26 октября следователи начали впервые за долгое время содержания в Лефортово допрашивать Михаила Музраева. По словам его адвоката Владимира Семенцова, допрос начался днем и продлился до вечера. Музраев пожаловался на ухудшение самочувствия и отсутствие возможности полноценно общаться с защитниками в СИЗО, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Что Бочаров сказал про конфликт с Музраевым

Незадолго до ареста Музраева в следственные органы обратился губернатор Бочаров. В заявлении он указал, что начиная с 2 апреля 2014 года, когда он возглавил область, ему «неоднократно поступали угрозы», в том числе и «физической расправы». И именно с этими угрозами Бочаров связывает попытку поджога дома в 2016 году. При этом, по данным «Коммерсанта» со ссылкой на источники в силовых структурах, Андрей Бочаров на допросе заявлял, что ни с кем из фигурантов дела о поджоге не знаком, конфликтов ни с ними, ни с Музраевым у него не было .

У «Кавказского узла» нет ответа о причинах конфликта между главным силовиком и главным политиком региона.

Последний избранный мэр Волгограда Роман Гребенников сразу после ареста генерала заявил, что «у Андрея Бочарова и Михаила Музраева были прекрасные отношения», а за официальной версией о покушении на главу региона должно стоять что-то ещё, так как на покушение история совсем не похожа .

В чем подозревают Музраева

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. На следующий день Андрей Бочаров заявил о попытке покушения на него. По словам губернатора, неизвестные планировали поджечь арендуемый им за счет личных средств дом, где в тот момент он находился вместе со своей семьей .

Волгоградское информагенство «Высота 102» со ссылкой на источники в силовых структурах в тот же день сообщало, что, по данным камер видеонаблюдения, в нападении участвовали четыре злоумышленника, один из которых перелезал через ограду .

Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты уже тогда посчитали, что навредил инцидент в первую очередь репутации силовых структур.

Ни о каких результатах следственных действий не было известно до мая 2019 года, когда сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили об установлении лиц, причастных к событию. Ими были названы пять членов организованной преступной группы (в частности - Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотнов), а лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов .

Кто такой генерал Музраев

Родился 1 января 1959 года в селе Новый Рогачик Волгоградской области. После школы поехал поступать в Омскую школу милиции. После окончания Саратовского юридического института им. Д.И.Курского по специальности правоведение в 1986 году поступил на службу в прокуратуру Волгоградской области . В 1996-2007 годах занимал должность заместителя прокурора области. В 2007-2018 годах – глава волгоградского Следственного комитета. В середине января 2019 года Музраев занял пост советника главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина .

Буддист. Женат. У супругов трое детей – старшие сыновья Михаил и Иван и младшая дочь Валерия .

Примечания