Адвокат пожаловался на затягивание расследования дела Музраева

27 октября 2020, 03:40

Допрос бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева начался впервые после его ареста в июне 2019 года, следственные действия продлятся несколько дней, отметил адвокат Владимир Семенцов. Музраев пожаловался на ухудшение самочувствия и отсутствие возможности полноценно общаться с защитниками в СИЗО, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. В октябре Музраеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Следователи 26 октября начали первый за долгое время содержания в Лефортово допрос бывшего руководителя волгоградского управления Следкома Михаила Музраева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Владимир Семенцов. По его словам, допрос начался днем и продлился до вечера.

"Допрос только начался и будет продолжаться еще три дня, – сообщил адвокат. – Допрос очень объемный, у нас много материалов, у следователей много вопросов. Он будет закончен не раньше вечера пятницы. Начали от азов, нами подготовлено больше сотни страниц, а сколько вопросов у следствия будет…".

Семенцов отметил, что в окончательной редакции обвинения новых статей не появилось. "Как было три статьи, так и осталось, никаких новых эпизодов не появилось", – сказал он.

Адвокат отметил, что Музраева допрашивали впервые за долгое время содержания в Лефортово. "Конечно, это неправильно. Когда обосновывается арест, говорят о необходимости следственных действий, но следственные действия не производятся […] Верховный суд говорит – зачем человек сидит, если следственные действия с ним не проводятся, отпустите его домой. Есть постановление пленума Верховного суда по этому поводу. Но вот они и не отпускают, и на следственные действия не вызывают", – пояснил адвокат.

Он отметил, что самочувствие его подзащитного "не лучшее". "Но выглядит бодро, мы просидели сегодня безотрывно весь день", - сказал он.

В 2014 году Музраев перенес инсульт, и врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, сообщала ранее защита.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович написала на своей странице в Facebook, что 24 октября посетила в Лефортово Михаила Музраева. Она отметила, что со здоровьем у него "все плохо".

"У него после инсульта отказывает правая сторона тела, особенно правая рука, появилась неустойчивость при ходьбе, шатает, сильно упало зрение. Он просил провести ему медицинское освидетельствование, но руководство Лефортово отказало. Еще Музраев сказал, что у него нет законной возможности себя защищать: адвокаты приходили только два раза за три месяца, а при общении с адвокатами через стекло нет возможности передавать документы по делу, а переписывать – долго, а время свидания ограничено", – написала Литвинович 25 октября.

На сайте Change.org вечером 11 июня появилась петиция в поддержку Михаила Музраева, адресованная президенту Владимиру Путину. "Именно под его руководством и контролем права и свободы граждан были защищены более 10 лет, пока он находился на посту [...] Все, кто приходил на приём к генералу, никогда не оставались неуслышанными", – говорится в тексте петиции. По состоянию на 00.50 мск 27 октября, ее подписали 4 917 человек, однако команда Change.org обнаружила подозрительные подписи. "(Подозрительные подписи) были проверены и удалены системой безопасности", – отмечается в сообщении на сайте.

Год назад на этом же сайте также была создана вторая петиция в поддержку Музраева, в которой автор упоминает телесюжет о задержании бывшего руководителя регуправления СКР, где, по мнению автора петиции, оправдывается несоблюдение прав Музраева. Эту петицию, по состоянию на 00.50 мск 27 октября, подписали 811 человек.

На счету у Музраева множество сложных раскрытых дел

Бывший работник прокуратуры СССР, лично знакомый с Музраевым, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сомневается в фабрикации общественной поддержки Музраева.

"Следователем (Музраев) пришел работать в конце 1980-х, работал в командировках в Нагорном Карабахе […] следователем работал с самых низов, достаточно рано возглавил следственную часть следственного управления. У него очень хорошая раскрываемость была и очень хороший следственный ум. Он очень дотошный и хорошо все помнит. В начале 1990-х следственная часть занималась самыми сложными и новыми видами преступлений – пошел вал преступлений, совершаемых работниками милиции, потом в большом объеме появилась организованная преступность – бандформирования, ОПГ, сообщества, воры в законе. Тогда он был молодой следователь, отлично взаимодействовал с федеральной службой контрразведки и оперативно-разыскным бюро, позже переименованным в УБОП", – сообщил бывший сотрудник прокуратуры.

По его словам, именно Музраев со своими коллегами сформировал новый молодой костяк следственного управления, который затем "пришел" в прокуратуру Волгоградской области. "Он взял молодых ребят, многие из которых сейчас работают на генеральских должностях, возглавляют и прокуратуру, и следственное управление, это его ученики. Его талант раскрылся в конце 1990-х годов, когда он курировал надзор за расследованием преступлений (в прокуратуре Волгоградской области). С этого момента начинаются расследования самых сложных экономических дел – налоговые преступления, так называемый возврат НДС. Именно (волгоградское) следственное управление совместно с ОСБ России создало достаточно прочную следственную базу для раскрытия этого преступления", - сообщил бывший работник прокуратуры.

Он добавил, что вклад Музраева трудно переоценить. "Потому что 30 лет на следственной работе не выдерживает вообще никто. Даже после инсульта и инфаркта он работал еще несколько лет, возглавляя следственное управление, и только по просьбе Бастрыкина ушел работать его личным помощником в чине генерал-лейтенанта", – добавил бывший сотрудник.

"Музраеву вменяют, что он был знаком с лидерами преступной среды, это полнейшая ерунда, потому что вообще знакомство с любым преступником у следователя неизбежно. Он так или иначе допрашивает того или иного лидера преступной среды и работает с ним в оперативном ключе, потому что любое расследование сложного преступления невозможно без контактов с преступной средой. Однако это не значит, что он мог повлиять на действия того или иного бандита или не повлиять. Потому что преступная среда самоорганизована и не нуждается ни в каком управлении", – считает эксперт.

Он отметил, что на счету Музраева организация расследования сложнейших преступлений финансово-промышленной группы "Менатеп-Роспром-Юкос", возглавляемой Ходорковским. "Тогда он был награжден и замечен. Он талантливо раскрывал дела террористической направленности, в том числе взрывы в Волгограде и предотвращение взрывов. Что касается преступлений коррупционной направленности, то Волгоградская область, наверное, единственный регион, где были осуждены глава налоговой службы, глава города, глава ГУВД, были выявлены эпизоды преступной деятельности судейских работников, а уж про работников милиции и говорить нечего. У нас была полностью заменена верхушка ГУВД. Музраева ценили и знали во всей России. То, что ему сейчас инкриминируется, настолько нелепо, что в это не то что поверить, а даже серьезно рассматривать нельзя", – отметил эксперт.

Ранее Следком сообщал, что бывший руководитель волгоградского управления СКР Михаил Музраев будет проверен на причастность к другим преступлениям. Уголовными делами, которые находились лично на контроле у Музраева и расследовались при его непосредственном участии, были дела мэра Волгограда Евгения Ищенко, спикера волгоградской городской думы Павла Карева и тогдашнего начальника ГУВД по Волгоградской области Михаила Цукрука.

Он также отметил отсутствие доказательной базы по делу Музраева. "Процесс доказательства будет проходить, на мой взгляд, в закрытом судебном заседании и будет основан на показаниях одного человека […] Теракт - единственная статья, по которой Музраев мог оказаться в Лефортово. Но чтобы Следственный комитет и люди, которые были хоть как-то связаны с Музраевым, не смогли хоть как-то прикоснуться к делу, его выделили в такую дикую статью […] До сих пор, почти за полтора года, у следствия не было ни одного довода. Максимум, что можно было предъявить, это хулиганство неких лиц, которые хотели навредить дому. Музраев неоднократно подчеркивал, что все это сведение счетов за его деятельность", – заключил бывший работник прокуратуры.

Общественная поддержка Музраева могла быть сфабрикована

Общественная поддержка Музраева была сфальсифицирована, считает жена осужденного наркополицейского Павла Степаненко Татьяна.

Следствие утверждало, что наркополицейский Павел Степаненко получил два миллиона рублей за то, чтобы не проводить проверку наркоторговца, а позже вымогал еще миллион. В мае 2015 года Степаненко был приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Судебная коллегия Волгоградского областного суда в 2018 году оправдала его по двум эпизодам, а самый тяжкий эпизод о получении взятки, был переквалифицирован на мошенничество. В декабре 2019 года Степаненко в соответствии с решением суда перевели из колонии в исправительный центр, а в январе Степаненко добился компенсации за незаконное уголовное преследование.

"Скорость, с которой были собраны подписи в пользу (Музраева), указывает на умелую организацию этого процесса, при том что от жителей Волгограда, хоть сколько-нибудь столкнувшихся со Следственным комитетом под руководством Музраева, можно было собрать лишь (негатив) в его адрес", – заявил Татьяна Степаненко корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший наркополицейский Александр Каверин заявил, что не сомневается в фальсификации общественной поддержки Музраева.

По версии следствия, наркополицейский Павел Степаненко получил взятку через Александра Каверина. В июле 2015 года суд Каверина к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 60 миллионов рублей. 25 июля 2018 года Волгоградский областной суд отменил приговор Каверину, посчитав, что он вынесен на основании сфальсифицированных доказательств. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

"Я раза 3-4 был у него в кабинете. Высокомерный, властный", – рассказал о своих впечатлениях о Музраеве Каверин.

Напомним, что в августе 2019 года бывший глава Волгограда Евгений Ищенко написал в ФСБ заявление, в котором попросил наказать силовиков, причастных к его уголовному преследованию. В годы, когда Музраев возглавлял областной главк Следкома, в регионе "фабриковались уголовные дела в отношении ни в чем не повинных людей, зачастую занимавших руководящие должности, что выдавалось за борьбу с коррупцией, а местные реальные коррупционеры и криминальные авторитеты чувствовали себя <...> абсолютно вольготно и безнаказанно", - утверждал Ищенко.