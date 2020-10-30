Аналитики и активисты поспорили о подлинности общественной поддержки Музраева

30 октября 2020, 14:22

Кампания в поддержку бывшего главы Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, которая проводится в интернете, виртуальна и вызывает сомнения из-за анонимности подписантов петиций, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подписи в защиту Музраева оставили более тысячи реальных жителей Калмыкии, возразили калмыцкие активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. 26 октября следователи начали первый после его ареста в июне 2019 года допрос, который продлится несколько дней. Музраев пожаловался на отсутствие возможности полноценно общаться с защитниками в СИЗО и ухудшение самочувствия, однако защита прибегла к стандартным аргументам в жалобах на условия СИЗО.

Генерал Михаил Музраев руководил Управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По этому же делу задержан волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Главное о деле генерала, кому оно повредило больше всего – в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

Аналитики заявили о сомнительной верификации подписантов под петициями в Сети

Широкую поддержку Михаила Музраева через интернет-сервисы можно поставить под сомнение из-за непроверенных механизмов подтверждения личности подписантов петиций, считает политолог Александр Сайгин.

«Учитывая, что на этом сайте (Change.org) нет адекватного механизма верификации, и все верифицируется посредством почты, то говорить о том, что хотя бы одна кампания там является реальной - большое заблуждение. У нас есть и другие ресурсы, чтобы писать петиции и собирать общественные кампании. Жизнь показала, что нет ничего более эффективного, чем реальный живой митинг протеста […] Вот тогда можно говорить о большой поддержке», - пояснил политолог.

На сайте Change.org вечером 11 июня появилась петиция в поддержку Михаила Музраева, адресованная президенту Владимиру Путину. "Именно под его руководством и контролем права и свободы граждан были защищены более 10 лет, пока он находился на посту [...] Все, кто приходил на приём к генералу, никогда не оставались неуслышанными", – говорится в тексте петиции. По состоянию на 13.45 мск 30 октября ее подписали 4898 человек, однако команда Change.org обнаружила подозрительные подписи. Год назад на этом же сайте также была создана вторая петиция в поддержку Музраева, в которой автор упоминает телесюжет о задержании бывшего руководителя регуправления СКР, где, по мнению автора петиции, оправдывается несоблюдение прав Музраева. Эту петицию по состоянию на 13.45 мск 30 октября подписали 789 человек.

По его словам, у Музраева в Волгоградской области есть как реальная группа поддержки, так и противники его решений. «В случае с Михаилом Музраевым, у него есть активная группа поддержки – в свое время он все-таки людям помогал. Я немало слышал о нем более чем положительные отзывы, он помогал именно простым людям. Но у него немало и противников, которые, грубо говоря, были недовольны его решениями», - уточнил Сайгин.

У Михаила Музраева никогда не было высокой общественной поддержки ни в Волгограде, ни в Калмыкии, уверен директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его словам, доверия к количеству подписавших петиции на платформе Сhange.org нет из-за фактов «накрутки голосов».

«Его знали, боялись, кто-то его уважал, но жители, говоря откровенно, его не любили. Это касается не только Волгограда, но и Калмыкии. Поэтому ни о какой общественной поддержке речи быть не может. Тут, скорее всего, надо искать инициаторов [петиций в Интернете] либо среди адвокатов, либо среди тех сил, которые желают, чтобы он все-таки вышел на свободу. Это может сыграть с ним злую шутку, поскольку может трактоваться как давление на следствие. Эта петиция создавалась, чтобы показать, что якобы у Музраева есть общественная поддержка, но вряд ли этот факт будет принят следственными органами и судом во внимание. Тем более платформа Сhange.org не воспринимается российскими органами власти всерьез, так как эту платформу неоднократно ловили на накрутках голосов, доверия к ней никакого нет. Я даже не исключаю, что вся эта история Музраеву выйдет больше в минус, чем в плюс. Тем более, что в принципе понятно, что никто не собирается пересматривать его дело. Тут вопрос только в том, какое наказание выберет суд, когда закончатся следственные действия», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Фетисов.

Компания Change.org появилась в 2007 году как соцсеть для небезразличных людей, штаб-квартира головного офиса находится в Калифорнии, а в России всего лишь представительство американской компании, говорится в материале издания Life 14 августа 2019 года. «Платформа акцентирует внимание на том, что тщательно мониторит подозрительную активность под петициями и в случае накрутки голосов сразу же их убирает. Но на просторах Сети полно предложений по продаже подписей на Change.org», - отмечается в материале. Издание связалось с продавцом подобной услуги и узнало, что голос под петицией можно приобрести за 7 рублей.

Бывший глава Волгограда Евгений Ищенко заявил, что Музраев не вел общественной деятельности из-за чего не может получить широкую поддержку от местного населения.

«Я петицию не читал. В искренность людей, которые не являются его друзьями, родственниками, а просто абстрактных, я не верю, потому что Музраев не был общественным деятелем. Это человек не той профессии, у которого должна быть большая общественная поддержка. Это фейк, организованный его защитой с целью оказать давление на общественное мнение, на суд», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ищенко.

В августе 2019 года бывший глава Волгограда Евгений Ищенко написал в ФСБ заявление, в котором попросил наказать силовиков, причастных к его уголовному преследованию. В годы, когда Музраев возглавлял областной главк Следкома, в регионе "фабриковались уголовные дела в отношении ни в чем не повинных людей, зачастую занимавших руководящие должности, что выдавалось за борьбу с коррупцией, а местные реальные коррупционеры и криминальные авторитеты чувствовали себя <...> абсолютно вольготно и безнаказанно", - утверждал Ищенко.

Он отметил, что после заявления в ФСБ он «сходил на допрос, дал показания как свидетель». «Если меня вызовут в суд, я в суде дам показания. Я не обладаю знаниями относительно теракта, в котором его обвиняют. Я дал показания по поводу того, что он фактически создал преступное сообщество и им руководил. Если его не будут в этом обвинять, то и меня не будут допрашивать, если будут – то и меня допросят. Если в процессе суда над Музраевым будут установлены какие-то факты его противоправной деятельности, касающиеся моего уголовного дела, тогда у меня появятся юридические основания подать на пересмотр», - сообщил Ищенко.

Калмыцкие активисты собрали более тысячи «живых» подписей в поддержку невиновности Музраева

Жители Калмыкии собирали «живые» подписи в поддержку Музраева, сказал корреспонденту «Кавказского узла» калмыцкий журналист Валерий Бадмаев. По его словам, он также сомневается в обвинении, которое предъявлено Музраеву.

«Я убежден, что идет борьба внутри системы […] [Музраев] человек системы, он работал в ней, сделал карьеру. Конечно, наверно, он где-то допускал перекосы, где-то кому-то перешел дорогу, но то, как с ним поступили – меня как человека это возмущает. Видно же, что дело высосано из пальца», - заявил журналист.

Так, 7 июля 2019 года в Калмыкии прошел митинг в поддержку Музраева, в ходе которого было принято обращение к Путину, генпрокурору, руководителю СКР. В резолюции митинга (копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла») содержится призыв к жителям Республики Калмыкия, Волгоградской области и всей России присоединиться к компании солидарности с Музраевым, «ставшим жертвой преступного умысла некоторых политиков и действий ФСБ России». Там же содержалось обращение к органам власти Калмыкии «публично поддержать Музраева и предпринять практические действия, направленные на защиту и восстановление прав, свобод и честного имени». По словам лидера калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева, под этими обращениями активисты собирали «живые» подписи, обращения отправили в августе 2019 года по почте.

«Люди массово подписывали, звонили из других регионов, так как огромное количество уроженцев Калмыкии десятилетиями живут за пределами республики, были отклики и из-за рубежа. Мы собрали очень много подписей, отправляли в администрацию президента, генпрокуратуру, ФСБ России, Следственный комитет. Это было в прошлом году», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Боромангнаев.

Он также верит в то, что дело против Музраева заказное. «Я считаю, что действия работников Управления ФСБ по Волгоградской области совершенно неадекватны. Мы знаем, что правоохранительные органы у нас превратились в полукоммерческие предприятия, и не секрет, что они выполняют заказы. В данном случае, я так думаю, был такой заказ. Потому что люди системы, каким был Музраев, на такие действия как терроризм не в состоянии пойти, у них это зашито в матрице», - уверен Боромангнаев.

Одна из собиравших подписи под обращениями, активистка Гиляна Бадмаева, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что всего подписалось более тысячи человек.

«Мы пытались разместить петиции в интернете, но их «скручивали». В электронном виде размещено две петиции в поддержку Музраева – одна создавалась у нас, а другую создали в Волгограде. Люди голосовали, а количество подписей только уменьшалось. Мы поняли, что собирать электронные подписи бесполезно, и начали собирать подписи на бумаге. [В подписных листах] было несколько столбиков с данными: фамилия, имя, отчество, адрес, кто-то писал номер своего телефона, и каждый, кто подписывал, коротко писал свое мнение и пожелания по этому вопросу. Писали: «Отпустите, такого быть не может». Многие говорили, что не могут подписывать, потому что работают в органах и опасаются. Но тысяча с лишним человек не только подписали, но и дали все свои данные. Я отправляла подписи в ФСБ, генпрокуратуру и Следственный комитет. Из генпрокуратуры и СКР пришли ответы, что они направили обращения в ФСБ, а с ФСБ пришли отписки», - заявила Бадмаева.

Фактов нарушения прав обвиняемого Музраева не установлено, говорилось в ответе Следственного управления ФСБ России от 16 сентября 2009 года, направленном в ответ на отосланные подписи в поддержку Музраева. «Доказательства, полученные при производстве следственных действий по уголовному делу, свидетельствуют о непосредственной причастности последнего к совершению инкриминируемых действий», - отмечалось в документе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Жители Калмыкии поддерживают Музраева, потому что «не верят обвинению и знают его как человека честного, добропорядочного», добавила Бадмаева.

«Мы его знаем, и не потому, что он наш земляк и с нами одной крови, а потому что об этом так говорят люди, которые с ним работали, и которые его знают. Была идея снять видео, интервью, потом люди, которые хотели это сделать – из Волгограда – отказались от этого», - сообщила активистка.

Эксперты сочли обвинение Музраева в теракте абсурдным

Политолог Александр Сайгин отметил, что не верит в существование конфликта между Бочаровым и Музраевым.

«Этим людям абсолютно нечего было делить, поэтому я не верю, что Музраев пытался спалить коттедж Бочарова, тем более чьими-то руками. Было бы желание запугать или ликвидировать Бочарова, это было бы сделано. Механизм запугивания через аресты ближайшего окружения куда более действенный, чем попытка поджога. Поэтому говорить, что у Бочарова с Музраевым был какой-то конфликт, который привел к покушению или теракту - это выглядит абсурдно. Как все произошло, я оставлю без комментария. Говорить о том, как могло получиться это уголовное дело, и почему оно не имеет ничего общего с реальностью, это задача адвокатов Михаила (Музраева)», - заявил Сайгин.

Он вспомнил историю с отставкой вице-губернатора Волгоградской области Федора Щербакова в 2011 году, связав ее с давлением силовиков на ближайшее окружение бывшего чиновника. «У волгоградских силовиков была очень существенная наработанная практика в части давления на оппонентов», - заключил эксперт.

Дмитрий Фетисов также счел уголовное дело и предъявленную Музраеву статью о терроризме абсурдной.

«Само уголовное дело выглядит абсолютно абсурдно, скорее всего, речь идет о каких-то действиях Музраева, которые касаются более широких сфер, возможно, влияния бизнеса, это то, о чем всегда неформально говорилось в Волгограде. Скорее всего, дело было предлогом, чтобы его задержать. И сама процедура задержания, когда были предоставлены показания владельца дома, в котором якобы проживал губернатор, наводит на мысль, что это был чисто повод. Учитывая роль Музраева и его влияние внутри структуры Следственного комитета, понятно, почему была дана классификация «терроризм» - для того, чтобы дело оказалось в ведении ФСБ, и сам Музраев находился непосредственного в Лефортово. Это вопрос чисто аппаратных действий правоохранительных органов, их нельзя назвать незаконными, потому что юридически все основания для задержания были – были показания, которые сочли достоверными. Но сейчас, когда начался очередной виток допросов, не удивлюсь, если Музраеву будут выдвигаться обвинения и по другим уголовным делам», - заявил Фетисов.

Ситуация, связанная с Музраевым и Бочаровым, могла быть "местью крупного криминального бизнеса, связанного с коммунальной сферой, землей и строительством", ранее заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков. "На такие действия потенциально способен очень крупный бизнес, который теряет многомиллиардные прибыли: это коммунальная сфера, земля. В регионе началась ревизия земельных участков, которая является попыткой найти источники дохода для бюджета. Многие участки в свое время были получены не совсем законным образом, в той или иной степени это связано с властью, прежде всего с администрацией Волгограда", – отметил он.

Бывший работник Следственного комитета России на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «внешне конфликта между Музраевым и Бочаровым, конечно, не было».

«Более того, когда был Боженов (занимал пост главы Волгоградской области до Андрея Бочарова - прим. «Кавказского узла»), Бочаров курировал от «Единой России» Волгоградскую область, приезжал и встречался с Музраевым, у них сложились нормальные отношения, потом Бочаров получил назначение, у них установились деловые контакты. Вопрос в другом: в регионе было снято два губернатора. Была устойчивая позиция администрации президента, когда ее возглавлял Володин, что именно Музраев повлиял на их отставку. Хотя это, конечно, было большим преувеличением. Уголовные дела возбуждались, но вполне обоснованно, и самое главное – все дела были на контроле у Бастрыкина. Бастрыкин неоднократно прилетал в Волгоград, он Волгоград ценил. И в ФСБ, и в СКР, и в генпрокуратуре к Музраеву очень хорошо относились, поэтому и неожиданна эта вся [история] с терактом», - пояснил эксперт.

Из четырех губернаторов, которые возглавляли Волгограсдкую область одновременно с работой Михаила Музраева в прокуратуре и Следственном комитете, хорошие отношения у Музраева были, очевидно, только с одним — Николаем Максютой (покинул должность в декабре 2009 года после 13 лет губернаторства), написало издание «Медуза» 21 июня 2019 года. По данным источников издания, двух следующих губернаторов — Анатолия Бровко (возглавлял область два года начиная с 2010-го) и Сергея Боженова (январь 2012-го — апрель 2014-го) — Музраев сумел отправить в отставку.

По его словам, дело Музраева – итог неудачной рокировки в Москве. «Никаких оснований для того, чтобы вступать в конфликт с Бочаровым у Музраева не было, и так же, как и у Бочарова не было оснований для конфликта. Губернатор не давал никаких показаний на Музраева и не подозревал его. Бывших подчиненных склоняли к даче показаний на Музраева, никто не дал. Многие просто молчат сейчас, многие были вынуждены уволиться. Я полагаю, что Музраев стал жертвой более серьезной разборки наверху, какой-то неудачной столичной рокировки, это не волгоградское, это московское дело», - пояснил эксперт.

Евгений Ищенко считает доводы Музраева о том, что те, кого он посадил, сейчас сводят с ним счеты, «абсолютно неубедительны». «Якобы вообще их посадил суд. Мы прекрасно знаем, какой у нас был суд, какое давление на судей оказывалось. Бывший председатель Волгоградского областного суда Михаил Коротков, который вынужден был уйти в отставку, давал развернутое интервью газете «Коммерсант», где говорил, что его шантажировали и давили на него. К сожалению, у нас суд не является беспристрастным, а состоит из людей, которые тоже подвержены влиянию», - пояснил Ищенко.

Бывший председатель Волгоградского облсуда Михаил Коротков в апреле 2008 года заявил, что на него оказывается давление в связи с «происходящими в регионе громкими процессами», написал «Коммерсант» 15 апреля 2008 года. Он инициировал проверку ситуации со стороны генпрокуратуры и Верховного суда.

Он сообщил, что Музраева обвинили по статье о теракте, чтобы вывести его из подследственности Следственного комитета. «Есть статьи, которые относятся к подследственности ФСБ, а есть – к подследственности Следственного комитета. Поскольку [Музраев] был достаточно близок к нынешнему руководителю СКР, то, видимо, посчитали, что если Следственный комитет это дело будет вести, то он его просто заволокитит и спустит на тормозах»», - заключил Ищенко.

Отметим, что коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Юлии Добрыниной, замешанной в деле генерала Музраева, посчитав ее нарушительницей Кодекса судейской этики и двух федеральных законов.