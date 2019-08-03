Бывший мэр Волгограда попросил пересмотреть его дело после ареста Музраева

03 августа 2019, 16:23

Евгений Ищенко, чья работа на посту мэра Волгограда закончилась тюремным сроком, попросил пересмотреть его дело в связи с задержанием бывшего главы областного управления Следкома Михаила Музраева. Ищенко пообещал бесплатную помощь адвокатов всем, кто считает себя пострадавшим от действий Музраева и решит пожаловаться в ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", Евгений Ищенко ушел с поста мэра Волгограда в 2006 года, когда стал подсудимым по делу о незаконном предпринимательстве и хранении боеприпасов. 13 июня 2007 года суд приговорил Евгения Ищенко к году заключения. Своей вины Ищенко не признал.

Евгений Ищенко написал в ФСБ заявление, в котором попросил наказать силовиков, причастных к его уголовному преследованию. Оригинал заявления, датированный 2 августа, он в тот же день опубликовал на своей странице в Facebook. Подробно изложив обстоятельства своего дела, Ищенко указал, что занимавшийся им следователь осужден за должностные преступления, а тогдашний глава областного управления Следкома Михаил Музраев находится под судом.

Музраев был задержан 10 июня по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. 19 июля следствие предъявило ему обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия.

В своей публикации Ищенко призвал составлять аналогичные заявления всех тех, кто считает себя пострадавшим от действий Музраева. При этом бывший мэр Волгограда указал на адвокатов, которые, по его словам, готовы бесплатно помочь в составлении таких заявлений.

В годы, когда Музраев возглавлял областной главк Следкома, в регионе "фабриковались уголовные дела в отношении ни в чем не повинных людей, зачастую занимавших руководящие должности, что выдавалось за борьбу с коррупцией, а местные реальные коррупционеры и криминальные авторитеты чувствовали себя <...> абсолютно вольготно и безнаказанно", утверждает Ищенко. "Все эти манипуляции породили в Волгограде систему «отрицательной селекции», в результате которой жулики и проходимцы годами растаскивали наш город. Они повернули развитие Волгограда вспять, город погрузился в атмосферу уныния и безнадеги, а честные люди сидели в тюрьме или бежали из города, а иногда и из страны. Очень надеюсь, что с арестом Музраева ситуация начнет потихоньку исправляться", - написал Евгений Ищенко.

Бывший руководитель волгоградского управления СКР Михаил Музраев будет проверен на причастность к другим преступлениям, сообщил 11 июня Следком. Уголовными делами, которые были лично на контроле Музраева и расследовались при его непосредственном участии, помимо дела Ищенко, были дела спикера Волгоградской городской думы Павла Карева и тогдашнего начальника ГУВД по Волгоградской области Михаила Цукрука.

Один из комментаторов откликнулся на призыв Ищенко. "С удовольствием проконсультируюсь с ними (адвокатами, указанными Ищенко. - Прим. "Кавказского узла") и напишу заявление", - написал Григорий Галицын. По его словам, сотрудники следствия причастны к исчезновению крупных сумм денег с его банковского счета.

Жены наркополицейских Каверина и Степаненко сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что также напишут заявления.

3 июля Волгоградский областной суд, пересмотрев дело наркополицейского Александра Каверина, оставил в силе вынесенный ему приговор по делу о передаче взятки. Степаненко признан виновным в получении этой взятки, он осужден на 8,5 года. Родные Степаненко и Каверина неоднократно проводили пикеты, на которых требовали справедливого суда над ними.

Жена наркополицейского Каверина Маргарита рассказала, что еще 1 августа получила от Ищенко предложение бесплатной помощи адвоката в составлении заявления в ФСБ.

"Мы обязательно будем присоединяться к Ищенко. Я думаю, что всем надо объединиться, кто был несправедливо осужден, пострадал от Музраева", - сказала жена наркополицейского Степаненко Татьяна. При этом она отметила, что Павел Степаненко около трех недель назад уже направлял в ФСБ жалобу по своему делу, но ответа так и не получил. "Он также писал много раз в ФСБ до ареста Музраева", - добавила Татьяна Степаненко.

Инициатива Ищенко сугубо личная, считают эксперты

Заявление Ищенко не имеет отношения к борьбе городских элит, считает бывший вице-мэр Волгограда, политолог Константин Калачёв. "Он успешный бизнесмен. Судимость у него давно погашена. Срок он тогда получил небольшой. Но обида на Музраева осталась. Да и пострадал, действительно, не только он. Речь не о пересмотре дела Ищенко. Речь о неотвратимости наказания за поломанные судьбы. Так что мотивы экс-мэра Волгограда Ищенко сугубо человеческие - помочь восстановлению справедливости. Никакой политический подоплеки тут можно не искать", - сказал Калачёв корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен и руководитель клуба экспертов "Нижнее Поволжье" Андрей Серенко. "Думаю, шаг Ищенко продиктован желанием банальной мести, требованием возмездия. Конечно, он воспринимает свое уголовное дело как поединок с Музраевым", - сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает что Ищенко рассчитывает в результате своей кампании добиться реабилитации и вернуться в политику. "Несмотря на то, что дело против Музраева есть, и его обвиняют, это не значит, что реабилитирован Ищенко. Его дело не пересмотрено. Реабилитироваться он рассчитывает, в том числе создав соответствующую ауру вокруг Музраева и его дела, то есть показав, что есть человек, который преследовал не только его, но и других людей. И ему нужно, чтобы эти люди себя проявили. Если количество таких людей будет значительным, то логично встанет вопрос о пересмотре приговоров. И я думаю, Ищенко планирует добиться пересмотра судебных решений и отмены своей судимости. Если ему это удастся, он снова может вернуться в политику - даже не в региональную, скорее в российскую. Он сможет рассматриваться как совершенно честный человек, сможет баллотироваться на должности губернаторов, мэров, президентов и так далее", - отметил Серенко.

В 2016 году Ищенко пытался принять участие в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, однако избирком отказал ему в регистрации, забраковав 22% подписей в поддержку Ищенко. Он обжаловал это решение и дошел до Верховного суда России, но не смог добиться удовлетворения иска.

"Это не борьба элит, а сведение счетов с конкретным человеком – Евгений Петрович [Ищенко] решил поквитаться за позор и унижения середины нулевых", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Института региональных исследований Южного федерального округа Александр Сайгин.

Он отметил, что возбужденное против Музраева дело "не имеет крепкой доказательной базы". "Сейчас в спешном порядке пытаются найти хоть что-то, чтобы усилить уголовное преследование, найти пострадавших, сколотить хоть какой-то фронт против Музраева. Евгений Петрович одним из первых выступил против Музраева после его ареста, и если с Михаила Кандуевича все обвинения снимут, то он этого не забудет. Любой человек, работающий в системе, приносит и благо и зло - это неизбежная необходимость. Евгений Петрович в одежды святых пусть тоже не рядится, за ним тоже есть определенный шлейф. Уход Музраева нарушил определенный баланс сил - как бы к Музраеву не относиться, но при нем часть людей добивалась справедливости. Сейчас этого баланса в Волгограде нет. Ищенко призывает всех на святую войну с Музраевым, но при этом почему-то не зовет никого на святую войну с той же самой налоговой, которая в части сломанных судеб и закрытого бизнеса вреда гораздо больше нанесла, чем Музраев за десятилетие", - указал Сайгин.