03 июля 2019, 23:33

В Волгограде суд оставил в силе приговор наркополицейскому Каверину

Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе приговор районного суда наркополицейскому Александру Каверину, который обвиняется в посредничестве при передаче взятки.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2015 года суд приговорил наркополицейского Александра Каверина к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 60 миллионов рублей по обвинению в посредничестве при получении взятки. 25 июля 2018 года Волгоградский областной суд отменил приговор Каверину, посчитав, что он вынесен на основании сфальсифицированных доказательств. 14 июня Маргарита Каверина провела одиночный пикет, на котором заявила о невиновности мужа.

По версии следствия, наркополицейский Павел Степаненко получил взятку через Александра Каверина в размере 2 млн рублей за непроведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении наркоторговца, а позже уже лично Степаненко якобы вымогал ещё миллион за сокрытие результатов проведения ОРМ. При этом информация о взятке, по словам адвокатов полицейских, подтверждается только показаниями свидетелей — доказательств в виде меченых купюр или банковских переводов в деле нет.

5 апреля 2019 года Тракторозаводский районный суд вынес повторный приговор Каверину, снизив наказание до 2,5 лет исправительной колонии общего режима, а штраф – до 1 миллиона рублей (копия приговора имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Каверин подал апелляционную жалобу.

По словам Каверина, в жалобе он настаивал на своей невиновности.

"Суд сегодня оставил приговор без изменения. Дело даже не смотрели. Я заявил о необходимости допроса Худякова, который написал заявление о том, что я и Степаненко вымогали у него взятку, и которого потом больше никто не видел. Мое ходатайство отклонили, заявив, что суд первой инстанции его искал и не нашел. Я буду подавать кассационную жалобу, но понимаю, что в Волгограде все это бесполезно. Буду обжаловать вплоть до Верховного и Европейского судов", - заявил Александр Каверин корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что фактически он уже отсидел больший срок, чем тот, на который его осудили.

Напомним, что наркополицейский Павел Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Но этот приговор был отменен как необоснованный, и дело рассматривается заново. Его жена также заявляла о необоснованности содержания супруга под стражей.

Примечание:

"Родные наркополицейского Степаненко потребовали его освободить", "Суд в два раза увеличил срок наркополицейскому Степаненко", "Отец осужденного в Волгограде полицейского потребовал вмешательства прокуратуры".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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