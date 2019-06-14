Жены наркополицейских в Волгограде потребовали оправдать их мужей

14 июня 2019, 10:12

Татьяна Степаненко и Маргарита Каверина провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты, на которых заявили о невиновности своих осужденных супругов и призвали власти освободить их.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в 2015 году был приговорен к семи годам колонии и 150 млн рублей штрафа по делу о взятке. Этот приговор был отменен как необоснованный, а дело отправлено на пересмотр. 18 июля 2018 года обвинение запросило для Степаненко 15 лет колонии, суд назначил 14,5 года колонии строгого режима. Еще четверо обвиняемых по делу получили от четырех до девяти с половиной лет колонии. Адвокат подал жалобу на приговор, 14 ноября 2018 года Верховный суд отменил ряд постановлений судов Волгоградской области о содержании Степаненко под стражей. Судебная коллегия Волгоградского облсуда 25 декабря 2018 года на шесть лет сократила срок пребывания Степаненко в колонии, переквалифицировав вменяемую ему статью. 5 июня адвокат Степаненко сообщил, что приговор обжалован в Верховном суде.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты, на которых требовали справедливого суда над ним. 10 ноября 2018 года на акции протеста в Волгограде вышли жена и отец Павла Степаненко, а также жена наркополицейского Александра Каверина. Они держали плакаты с обвинениями в адрес следователей в сокрытии фактов фальсификации ключевых доказательств по делу Степаненко.

Жены осужденных наркополицейских провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев с 8.00 до 9.00 по местному времени (с 7.00 до 8.00 мск). Они держали плакаты с обвинениями в адрес следователей и требованием к властям вмешаться и освободить их мужей. На плакатах также было написано, что у родных осужденных есть доказательства их невиновности. Полицейские проверили документы пикетчиц, передала корреспондент "Кавказского узла".

"За фальсификации по уголовному делу против Павла Степаненко уже осуждены несколько следователей. И, тем не менее, Павел продолжает находиться в тюрьме. На защиту Степаненко встал Европейский суд по правам человека. По его решению Россия выплатила компенсацию Павлу за незаконное содержание под стражей, он провел в СИЗО без малого пять лет [...] Это боль и слезы. Это каждодневные вопросы нашего маленького сына: "Ну когда же я увижу папу?". Никому не желаю пережить подобного", - заявила Татьяна Степаненко корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, адвокаты подали кассационную жалобу. "Рассмотрение было назначено на 6 июня, но жалоба до сих пор не рассмотрена по непонятным причинам. Уже прошло восемь дней, но никаких движений по нашей жалобе", - сказала Степаненко.

Маргарита Каверина сообщила, что Тракторозавоской суд 30 мая снизил штраф ее супругу. "Волгоградский облсуд отменил приговор мужу по недопустимым доказательствам и направил дело на новое рассмотрение. Мы надеялись на справедливое судебное разбирательство, но его не было. Суд признал моего мужа посредником во взятке, штраф снижен до 1 миллиона рублей. Никаких доказательств защиты судья не признала, хотя мы пытались доказать, что была провокация. Человека, который оговорил наших мужей, так и не допрашивали. Приговор вынесен только на основании опроса сотрудников. Мы подали апелляцию, рассмотрение назначено на 15 часов 3 июля", - рассказала Каверина корреспонденту "Кавказского узла".