Павел Степаненко обжаловал приговор в Верховном суде

06 июня 2019, 04:12

Наркополицейский из Волгограда Павел Степаненко, признанный виновным в вымогательстве взятки, обратился в Верховный суд Российской Федерации с просьбой оправдать его по части эпизодов, снизить размер наказания и изменить режим его отбытия. Жалоба направлена также в Европейский суд по правам человека, рассказал адвокат Анатолий Алферов.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Однако этот приговор был отменен как необоснованный, а дело отправлено на пересмотр. 18 июля 2018 года обвинение запросило для Степаненко 15 лет колонии, и суд, пересмотрев приговор, назначил ему 14,5 года колонии строгого режима. Еще четверо обвиняемых по этому делу получили от четырех до девяти с половиной лет колонии. Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор, 14 ноября 2018 года Верховный суд отменил ряд постановлений судов Волгоградской области о содержании под стражей наркополицейского Павла Степаненко. Судебная коллегия Волгоградского областного суда 25 декабря 2018 года на шесть лет сократила срок пребывания Степаненко в колонии строгого режима, переквалифицировав вменяемую ему статью.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты, на которых требовали справедливого суда над ним. 10 ноября 2018 года на акции протеста в Волгограде вышли жена и отец Павла Степаненко, а также жена наркополицейского Александра Каверина. Они держали плакаты с обвинениями в адрес следователей в сокрытии фактов фальсификации ключевых доказательств по делу Степаненко.





Адвокат Павла Степаненко Анатолий Алферов рассказал 5 июня корреспонденту "Кавказского узла" об обращении с жалобой в Верховный суд Российской Федерации.

«Основанием для обращения с жалобой в Верховный суд послужил отказ 7 февраля президиума Волгоградского областного суда в рассмотрении апелляционной жалобы. Судья... даже не удосужился прочесть приговор или не пожелал увидеть явных дефектов, подлежащих, как минимум, изменению. В приговоре указано, что Степаненко находился под домашним арестом с 30 декабря 2014 года до 26 мая 2017 года, на самом деле он находился под стражей с 27 мая 2015 года по 8 февраля 2016 года. Вследствие этого в колонии сразу же возникла проблема исполнения такого приговора. То, что судья не нашел каких-либо нарушений в приговоре, свидетельствует лишь о том, что он пренебрег своими обязанностями и дал понять, что справедливость надо искать только за пределами Волгоградской области. Одновременно с жалобой в Верховный суд подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся на справедливое решение суда высшей инстанции», - рассказал адвокат.

«Судами нарушено право Степаненко П.Ю. на защиту и допущены грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, отягченные неправильным применением уголовного закона, с искажением самой сути правосудия», - говорится в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В жалобе отмечается, что при новом рассмотрении после отмены первого приговора подсудимому было назначено более суровое наказание, что противоречит разъяснения Верховного суда.

Право на ознакомление с материалами дела было ограничено четырьмя днями, при этом ему нужно было изучить 85 томов, отметил Павел Степаненко в жалобе.

Он также пояснил, что состав апелляционного суда свидетельствует «о предвзятом и необъективном отношении несовместимым с принципом справедливости, предусмотренным ст.6 Конвенции».

Степаненко отметил допущенные в отношении него провокации и заявил, что приговор был основан на предположении, что дача взятки имела место, при этом не был допрошен ключевой свидетель, сообщивший о вымогательстве полицейскими крупной суммы.

"Прошу оправдать Степаненко по эпизодам обвинения..., соответственно изменить приговор, снизив размер наказания и изменив режим его отбытия", - говорится в жалобе.

Жена Степаненко Татьяна рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что Павел сейчас находится в колонии в Ставропольском крае. По ее словам, жалобу он направил в Верховный суд 5 июня.

«Совсем недавно у нас вновь состоялось судебное заседание, в котором Волгоградский суд устранял свои ошибки при исчислении сроков пребывания в колонии моему мужа. На ошибку обратили внимание только работники колонии на Ставрополье, куда прибыл Павел по приговору суда, допустившего ошибку», - сказала она.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Верховного суда и Волгоградского областного суда относительно жалобы Павла Степаненко.