Суд в Волгограде смягчил приговор наркополицейскому Павлу Степаненко

26 декабря 2018, 01:32

Судебная коллегия Волгоградского областного суда на шесть лет сократила срок пребывания в колонии строгого режима наркополицейскому Павлу Степаненко, переквалифицировав вменяемую ему статью. Супруга осужденного заявила, что считает это решение суда несправедливым.

Как писал "Кавказский узел", наркополицейский Павел Степаненко в мае 2015 года был признан виновным в вымогательстве взятки и приговорен к семи годам колонии и 150 миллионам рублей штрафа. Однако этот приговор был отменен как необоснованный, а дело отправлено на пересмотр. 18 июля обвинение запросило для Степаненко 15 лет колонии, и суд, пересмотрев приговор, назначил ему 14,5 года колонии строгого режима. Еще четверо обвиняемых по этому делу получили от четырех до девяти с половиной лет колонии. Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор, 14 ноября Верховный суд отменил ряд постановлений судов Волгоградской области о содержании под стражей наркополицейского Павла Степаненко.

Родные Степаненко неоднократно проводили пикеты, на которых требовали справедливого суда над ним. 10 ноября на акции протеста в Волгограде вышли жена и отец Павла Степаненко, а также жена наркополицейского Александра Каверина. Они держали плакаты с обвинениями в адрес следователей в сокрытии фактов фальсификации ключевых доказательств по делу Степаненко.

Суд 25 декабря пересмотрел приговор Степаненко и назначил ему 8,5 года колонии строгого режима со штрафом в 4,5 миллиона рублей без лишения специального звания подполковник полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анатолий Алферов.

"Приговор существенно смягчен. Павла оправдали по двум эпизодам, в том числе снято обвинение в незаконной прослушке. Самый тяжкий эпизод по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки переквалифицирован на мошенничество", - пояснил он. По его словам, относительно статьи о мошенничестве будет подана кассационная жалоба в Волгоградский областной суд и подготовлена жалоба в Верховный суд. "Павел готовит жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал он.

Адвокат отметил, что ранее вынесенные в отношении Степаненко решения Европейского суда по правам человека и Верховного суда не повлияли на это решение суда.

28 июня Европейский суд по правам человека признал, что Степаненко затянули срок ареста, и обязал власти выплатить ему компенсацию.

"В Европейском суде оценивались решения судов России, которые касались содержания Павла под стражей. Сейчас рассматривался вопрос, не связанный с содержанием под стражей", - сказал Алферов.

По его словам, решение суда было неожиданным. "Мы рассчитывали, что в связи с многочисленными нарушениями в деле его вернут на новое рассмотрение, либо оставят приговор без изменений", - сказал он.

Адвокат отметил, что двое обвиняемых, которые проходили по одному делу со Степаненко, были освобождены из-под стражи в зале суда в связи с фактически отбытым сроком наказания, еще двоим смягчен приговор.

Жена Павла Степаненко Татьяна заявила, что все равно считает решение суда несправедливым. "Факт получения денег не зафиксирован, мой муж не брал денег", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, главный заявитель, написавший заявление о взятке в следственный комитет, так и был допрошен в суде.