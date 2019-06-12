12 июня 2019, 18:43

Защита Музраева заявила о нарушении его прав

На следственные действия по делу бывшего руководителя следственного управления по Волгоградской области Михаила Музраева не допустили защиту, сообщил его адвокат Владислав Подшибякин. Петицию в поддержку Музраева подписали за сутки более 2 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Следственный комитет сообщил о задержании бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора региона. В тот же день ФСБ России сообщило, что по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова задержан Михаил Музраев, который с 2007 по 2018 год руководил региональным следственным управлением Следкома. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Следствие пообещало проверить его на причастность к другим преступлениям.

Неизвестные в ноябре 2016 года пытались поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Подозреваемый в поджоге дачи Бочарова был задержан 23 мая в Москве и заключен под стражу. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на главу региона неслучайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

На следственные действия по делу Михаила Музраева не допустили адвоката, возможности пообщаться с защитником наедине ему не дали, заявила защита. 

«Мы будем обжаловать арест. Что касается следственных действий, то они были проведены с грубым нарушением закона. Сотрудники суда ограничивали меня как адвоката в ознакомлении с материалами, это было с криками, мне препятствовали в изучении материалов дела. Кое-как со скрипом дали возможность Михаилу Кандуевичу (Музраеву) ознакомиться», - сказал адвокат Музраева Владислав Подшибякин корреспонденту «Кавказского узла».

Обвинение связано с поджогом дома губернатора, отметил адвокат. «Михаил Кандуевич сам это дело раскрыл, выявил всех причастных лиц и наверное это абсурдно - его подозревать. Я думаю, люди, в отношении которых он в свое время возбуждал и расследовал дела, этим недовольны, и возможны оговоры с их стороны», - заключил он.

На сайте Change.org вечером 11 июня появилась петиция в поддержку Михаила Музраева, адресованная президенту Владимиру Путину. "Именно под его руководством и контролем права и свободы граждан были защищены более 10 лет, пока он находился на посту [...] Все, кто приходил на приём к генералу никогда не оставались неуслышанными", - говорится в тексте петиции. По состоянию на 18.40 мск 12 июня ее подписал 2461 человек.

"Полагаю, что обвинения политизированы. Его задержание и арест это месть со стороны тех, кого он привлек к ответственности", - написал в комментариях к петиции Александр Тарасов. "От очень многих разных людей я слышала о нем то, что он очень принципиальный человек, который заслуженно занимал высокий ответственный пост", - отметила Инна Болдырева. "Разве справедливо использовать показания лиц, которых он ранее посадил, против него? Еще называют это следствием", - возмутился Мурад Атавов.

Примечание:

"Подозреваемый в покушении на Бочарова арестован на два месяца", "ФСБ отчиталась о задержании организатора покушения на Бочарова", "Эксперты сочли попытку поджога дома Бочарова последствием конфликта с элитами".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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