Пользователи соцсетей связали задержание подозреваемого в покушении на Бочарова с выборами

25 мая 2019, 08:59

Поджог дачи Андрея Бочарова мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на губернатора не случайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок, предположили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", подозреваемого задержали 23 мая в Москве, он заключен под стражу до 23 июля. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения.

Неизвестные в ноябре 2016 года пытались поджечь дом Андрея Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Подозреваемого в поджоге дачи Бочарова не случайно задержали именно перед выборами губернатора, считает бывший мэр Волгограда Роман Гребенников. "Очень нужно было найти сумасшедшего голландца-марксиста и быстро объявить его «поджигателем Рейхстага». Цель? Найти повод для запрета неугодных партий и ареста неугодных деятелей. <...> Все слишком абсурдно, комично и нелогично. И о-о-о-очень вовремя. Прямо к выборам...))) Случайно ли ?)))", - написал он 23 мая на своей странице в Facebook. "И слишком шаблонно", - согласился пользователь соцсети Марк Батурлинский. "Постановка в стиле "поджог" - самое распространенное театральное действие со времен Герострата", - прокомментировал эту запись Григорий Радковский.

"Явление миру поджигателя, злоумышлявшего на волгоградского губернатора, на первый взгляд кажется козырной картой в начавшейся выборной игре. На второй взгляд, пристрастный - даже картой крапленой", - написал на своей странице в Facebook журналист Вадим Шумилин. При этом он считает, что политических очков губернатору это задержание не принесет. "Правда же в том, что поимка супостата - дело абсолютно бессмысленное с политической точки зрения. Те, кто против губернатора - не поверят. <...> Самая активная часть протестантов, живущая в Сети, два с половиной года публично осмеивала латошинский инцидент как колхозную пародию на поджог Рейхстага. <...> странно: два с лишним года безуспешно искали знатоки Герострата, а скрутили его точно тогда, когда лучшие люди волгоградчины исполняют первый ритуал в процедуре избрания Андрея Ивановича", - написал Шумилин.

"Знаково, что задержали в год, когда выборы, точнее продление полномочий губера", - написал в Facebook волгоградец Сергей Вантурин. "История понятная. И не случайно все происходит сейчас. Хотя профи устроили бы эти действия попозже, где-нибудь в августе", - добавил пользователь соцсети Владимир Титов.

В деле о поджоге много неясного, отметил журналист Дмитрий Бессонов. "1.Чей дом пытались поджечь "члены ОПГ", то есть кто реальный владелец этого поместья? 2. На каких условиях губернатор "с семьей" проживали в этом доме? Кто и из каких средств оплачивал это проживание? 3. Связаны ли стремительный карьерный рост гражданина Сивакова с тем, что, как мы предполагаем, именно у него "на летний период" губернатор Бочаров снимал дом в поселке Латошинка? Давайте, раз пошла такая правда, снимем покров и с этих весьма интересных нюансов", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее, 22 мая, в Волгограде состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатуры Андрея Бочарова на второй срок. Собрание инициировал областной совет ветеранов, со ссылкой на председателя этой организации Сергея Назарова передал корреспондент "Кавказского узла". 23 мая собрание инициативной группы по поддержке Бочарова прошло на заводе "Красный октябрь". "Заводчане – работники и начальники цехов, представители профсоюза «Красного Октября», а также директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев выступили в поддержку кандидатуры Андрея Бочарова на сентябрьских выборах", - говорится в сообщении.

Волгоградские политологи, опрошенные "Кавказским узлом" в конце 2018 года, предрекли, что Бочаров останется на второй срок. Они отметили упрочившиеся политические позиции Андрея Бочарова на фоне успеха "Единой России" в выборах и неконструктивную критику его работы со стороны оппозиции в регионе. При этом депутаты облдумы в декабре 2018 года раскритиковали отчет губернатора о своей работе. Он обошел проблемные вопросы и не объяснил снижение уровня жизни в Волгоградской области, заявили парламентарии.