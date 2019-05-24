Подозреваемый в покушении на Бочарова арестован на два месяца

24 мая 2019, 20:13

Предполагаемый организатор поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова взят под стражу до 23 июля, сообщили сегодня в суде. Губернатор призвал следствие установить всех соучастников покушения.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая в Москве был задержан подозреваемый в организации поджога дома главы региона Андрея Бочарова. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения.

Неизвестные в ноябре 2016 года пытались поджечь дом Андрея Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Центральный районный суд Волгограда еще 5 апреля вынес заочное решение об аресте подозреваемого в организации покушения на губернатора, отсчет назначенных ему двух месяцев начинается со дня задержания, сообщили в суде. "Этот срок истекает 23 июля", - процитировал сегодня представителя суда ТАСС.

Задержанный подозревается по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога" и "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности", сообщило 23 мая на своем сайте областное управление Следственного комитета России. Первая из этих статей предполагает до пяти лет заключения, вторая - вплоть до пожизненного заключения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил надежду на то, что все виновные в покушении на него понесут наказание. "Нам бы очень хотелось, чтобы были установлены все участники данного преступления - как исполнители, так и организаторы. Нам бы очень хотелось, чтобы в полном объеме была установлена вся картина преступления", - процитировал сегодня Бочарова "Интерфакс".

Андрей Бочаров возглавляет администрацию Волгоградской области с 2014 года, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".