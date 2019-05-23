ФСБ отчиталась о задержании организатора покушения на Бочарова

23 мая 2019, 21:52

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгоградской области, организовавший в 2016 году поджог дома главы региона Андрея Бочарова, все соучастники покушения установлены, заявила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2016 года неизвестные пытались поджечь дом Андрея Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. По данным с камер видеонаблюдения, в попытке поджога участвовали четыре человека. Бочаров подтвердил сведения о случившемся и заявил, что не собирается из-за этого уходить с должности. Официально следствие пока не озвучило никаких версий преступления. За попыткой поджога дома Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Бочаров возглавляет регион с 2014 года, придя на смену досрочно отправленному в отставку Сергею Боженову. В числе первоочередных задач перед Бочаровым стояли налаживание диалога с местными политическими элитами, снижение кадастровой стоимости земли и решение социальных проблем, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Андрея Бочарова.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали сегодня в Москве криминального авторитета, подозреваемого в попытке покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Согласно версии следствия, задержанный руководил криминальной группировкой и рядом коммерческих структур, контролировавших в Волгограде центральный рынок. С конфликтом вокруг рынка силовики и связывают поджог дома Бочарова.

"Целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка г. Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных (ему) коммерческих структур", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Центра общественных связей ФСБ.

Силовики установили в общей сложности пятерых соучастников покушения: трое из них были задержаны в 2017 году, а один скрылся в США, где позднее совершил преступление и попал в тюрьму. Лидер группировки после задержания сообщников уехал из Волгоградской области и был объявлен в федеральный розыск по обвинению в ряде тяжких преступлений.

"Также раскрыт еще ряд особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей региона, совершенных членами группы в целях осуществления контроля за коммерческими структурами Волгограда", - отмечается в сообщении.

По информации СКР, задержанный был известен в Волгограде "как успешный коммерсант", а "в узких кругах" считался криминальным авторитетом. Он контролировал главный муниципальный рынок Волгограда с 2003 года: заключив договор аренды 16,5 тысяч кв.м. площади на выгодных условиях, бизнесмен сдавал торговые площади в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая "колоссальную прибыль".

Когда Бочарову удалось вернуть рынок в муниципальную собственность, коммерсант проиграл все судебные тяжбы и "решил устранить высокопоставленного чиновника", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления Следкома.

Бывший владелец рынка поручил своим подчиненным убить Бочарова уехал из России, создавая себе алиби, отмечает следствие. Задержанному и его сообщникам вменяется еще ряд преступлений, связанных с бизнес-конфликтами вокруг центрального рынка Волгограда.

В ближайшее время задержанного конвоируют из Москвы в Волгоград для проведения следственных действий, указано в сообщении ведомства.