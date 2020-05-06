Суд продлил арест Михаила Музраева

06 мая 2020, 20:16

Лефортовский суд Москвы продлил сегодня арест бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева до 10 июня, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Московский горсуд 27 февраля оставил в силе решение об аресте Михаила Музраева, обвиненного по делу о покушении на губернатора. Музраев не может находиться под стражей по состоянию здоровья, сообщил тогда его адвокат.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В ноябре 2016 года была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По данным "Коммерсанта", дело Музраева было возбуждено после жалобы Бочарова на угрозы. Музраев виновным себя не признает.

Суд при рассмотрении жалобы на арест Музраева решил, что основания для содержания бывшего главы СКР по Волгоградской области под стражей по-прежнему остаются в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Владимир Семенцов.

"Мы настаивали, что оснований для ареста не было. Обязательное условие для избрания такой меры пресечения - доказательства и фактические данные, что он может скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, совершить новое преступление, склонять кого-то к даче ложных показаний. При очередном продлении следователь каждый раз должен предъявлять новые факты", - пояснил адвокат.

Семенцов отметил, что навещает Музраева. "Мы надеваем маски, бахилы и перчатки [из-за коронавируса], - сказал он. - Я бы не сказал, что он очень хорошо себя чувствует, но по духу бодрый".

По словам Семенцова, 28 апреля Музраеву предъявили обвинение по статье "Теракт". Адвокат заявил, что "больше полугода нет никаких следственных действий". "У них никаких доказательств нет, если бы они были, наверное, были бы очные ставки, предъявления каких-то документов, но этого ничего нет", - уверен он.

Напомним, в 2014 году Музраев перенес инсульт, и врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, сообщал ранее Семенцов.

Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии политика.