Музраев приговорен к 20 годам колонии

22 марта 2023, 10:43

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Суд приговорил генерала Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области. Второй подсудимый, предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель в прениях потребовал приговорить Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима, ограничить ему свободу на два года, а также лишить классного чина, специального звания и государственных наград. Сам Музраев в последнем слове вновь заявил о своей невиновности. Второй подсудимый Владимир Зубков, для которого обвинитель запросил 15 лет колонии, также отверг обвинения.

Дело бывшего главы управления Следкома по Волгоградской области генерала Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, обвиненных в теракте, рассматривалось в суде с августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение в поджоге дома губернатора, заявив, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

Южный окружной военный суд сегодня приговорил Михаила Музраева к 20 годам лишения свободы, сообщили в суде. "Михаилу Музраеву назначено наказание в виде 20 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением специального звания "генерал-лейтенант юстиции" и государственных наград. Владимиру Зубкову [назначено] 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - приводит слова представителя суда V1.ru.

Напомним, свидетели обвинения первоначально отрицали причастность Музраева и Зубкова к преступлению, но в суде изменили свои показания, утверждает защита Музраева. Депутат облдумы Александр Осипов заявил в суде, что Михаил Музраев участвовал в расследовании громких дел в рамках своих обязанностей, а политическую подоплеку в действиях генерала пытались найти, если они затрагивали интересы влиятельных людей.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил Андрей Бочаров. В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

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