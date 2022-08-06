Показания свидетеля по делу Музраева обнадежили защиту

06 августа 2022, 02:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил в суде, что Михаил Музраев участвовал в расследовании громких дел в рамках своих обязанностей, а политическую подоплеку в действия генерала пытались найти, если они затрагивали интересы влиятельных людей. Свидетель мотивированно, со ссылками на конкретные источники опроверг версии следствия, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года в суде рассматривается дело генерала Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. На заседании Южного окружного суда 2 августа защите не удалось заслушать показания своего свидетеля, так как заседание было сорвано из-за угрозы взрыва в Волгоградском гарнизонном военном суде, откуда по видеосвязи должен был быть допрошен свидетель, а затем на его телефон стали поступать звонки и сообщения с угрозами в адрес него самого и членов его семьи.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. 19 июля 2020 года следствие предъявило ему обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия. 23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

Защита пока не раскрывает свидетеля, которому поступили угрозы, и не описывает идентифицирующих его признаков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Андрей Грохотов.

«Я находился в Ростове-на-Дону, свидетели у нас практически все допрашиваются по видеоконференцсвязи из Волгограда. Свидетель которого планировали допросить, получал SMS с угрозами [...] посмотрим, будет ли реакция со стороны правоохранительных органов. Допрос перенесен на другой день», - сказал он.

По словам Грохотова, 3 августа в суде был допрошен депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. «Рассказал историю взаимоотношений с 1992 года с Музраевым. До 2014 года Осипов занимался журналистскими расследованиями профессионально – общался с разного уровня правоохранителями, по линии Следкома, ФСБ, МВД. Он подробно рассказал про подоплеку дела Ищенко (бывший мэр Волгограда) Евгения Ищенко, Цукрука (бывший руководитель управления полиции по Волгоградской области), охарактеризовал Музраева, рассказал, почему в СМИ начали публиковаться негативные материалы в отношении него в 2006-2009 годах», - отметил адвокат.

«Музраева обвиняют в том, что с 90-х годов он пользовался авторитетом и использовал этот авторитет в личных интересах, в интересах приближенных лиц, влиял на различные ветви власти – судебную, исполнительную, законодательную, определял, кто будет или не будет депутатом? преследовал уголовно окружение губернаторов и через такие инструменты влиял на политику, решения, которые принимались в области [...] А поскольку при Бочарове это влияние стало падать, он совершил теракт - так прописан в обвинении мотив совершения преступления», рассказал Грохотов.

Он пояснил, что Осипову удалось опровергнуть версии следствия. «В обвинении говорится, что Музраев своими действиями повлиял на события, связанные с Боженовым (бывший губернатор Волгоградской области), его отставкой, с Бровко (глава администрации Волгоградской области). А Осипов рассказал, что явилось причиной отставок Бровко, Боженова и какие были взаимоотношения с Бочаровым. Он внятно, подробно, мотивированно, со ссылками на конкретные источники все описал», - рассказал адвокат.

Согласно показаниям депутата, Музраев не имеет отношения к скандалам и конфликтам в политической среде региона, отметил Грохотов. «Он в лучшем случае разбирался с материалами, которые к нему поступали с УФСБ, МВД или непосредственно госоргана, который выявил правонарушение в отношении какого-то конкретного чиновника. В соответствии с законодательством разбирались, возбуждали дела, частенько эти дела забирали Южный округ, в Москву. Далеко не всегда там Музраев играл главную или существенную роль. Но как главный следователь Следкома Волгоградской области он был заметен во многих делах, которые защита пыталась перевести в политическую плоскость, в которой были попытки дискредитировать руководителей силовых ведомств, в том числе и Музраева. Мы полностью удовлетворены показаниям Осипова», - сказал адвокат.

Обвинение настаивает, что Музраев в своей работе преследовал личные интересы с целью влияния на политику в регионе, указал он. "Защита это отрицает, и Осипов подтвердил версию защиты о том, что влияние если и было, то абсолютно объективное, в рамках закона, никакой личной заинтересованности не было", - отметил Грохотов.

Если рассмотреть все конкретные дела, то становится понятным, что Музраев там ни причем, он просто исполнитель, сказал он. "А если какой-то высокопоставленный чиновник с этим не соглашался, то были попытки перевести все в политическую плоскость", - отметил адвокат.

Грохотов сообщил, что вопрос с допросом губернатора Бочарова еще не решен. «Мы заявили это ходатайство, но у нас пока нет итогового решения. Бочаров в списке опрашиваемых лиц, он потерпевший. Дальше будет решаться вопрос о нашем ходатайстве», - сказал адвокат.

У Музраева, «кроме хронических проблем со здоровьем, ухудшения состояния нет», сказал адвокат. «Он чувствует себя относительно нормально. Он на лекарствах, под наблюдением», - отметил Грохотов.

По словам адвоката, следующее заседание запланировано на 11 августа.

Свидетель счел абсурдными обвинения Музраева

Депутат областной думы Александр Осипов рассказал корреспонденту Кавказского узла, что был допрошен 3 августа в суде по делу Музраева. «Угроз мне не поступало. Если ко мне поступили бы угрозы, я бы сообщил. Но о моем допросе знал только суд и адвокат [...] Допускаю. что ко мне еще кто-то попытается с какими-то претензиями обратиться. Но у меня достаточно опыта, сил и знаний, тем более, все, что я говорил – из моей профессиональной деятельности. Практически все, что я говорил, за редкими исключениями, было опубликовано. На вопрос прокурора о моих источниках информации и можно ли им доверять, я сказал, что главное для журналиста – это публикации в СМИ. Все сведения, которые я изложил, были опубликованы на 90 процентов, не являются тайной, и не были никогда опровергнуты», - сказал он.

Осипов рассказал , что знаком с Музраевым с 1993 года. «Ему меня представили сотрудники ФСБ в связи с делом Вагинака Мартиросяна (криминальный авторитет в Волгограде). В дальнейшем я неоднократно обращался к нему как к руководителю следственной части, руководителю управления по надзору за расследованием преступлений, других подразделений, которые он возглавлял в прокуратуре Волгоградской области в 90-х годах по резонансным делам. У меня были рабочие, профессиональные отношения с Музраевым», - сказал депутат.

По словам Осипова, он рассказал в суде о резонансных уголовных делах, в частности о деле бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. "Когда в нулевых годах господин Ищенко со своей пиар компанией начал претендовать на пост губернатора Волгоградской области, произошел системный конфликт и образовался политический кризис в Волгоградской области на долгие годы [...] Сторона обвинения и показания Ищенко говорят о том, что Музраев вмешивался в политическую деятельность и способствовал отстранению мэра от должности. Это полностью недостоверные сведения", - рассказал депутат.

Евгений Ищенко ушел с поста мэра Волгограда в 2006 года, когда стал подсудимым по делу о незаконном предпринимательстве и хранении боеприпасов. 13 июня 2007 года суд приговорил Ищенко к году заключения. Своей вины он не признал. В августе 2019 года Ищенко попросил пересмотреть его дело в связи с задержанием бывшего главы областного управления Следкома Михаила Музраева. Ищенко пообещал бесплатную помощь адвокатов всем, кто считает себя пострадавшим от действий Музраева и решит пожаловаться в ФСБ.

Когда Ищенко был осужден, стало известно о приходе на пост главы МВД по Волгоградской области генерала Цукрука, сказал Осипов. "Он за год ухитрился развалить всю расследовательскую деятельность. В отношении него восстали практически все – и органы госбезопсности, и подчиненные, потому что он заставлял их манипулировать данными [...] Цукрук начал писать доносы на Музраева и прокурора Беляка. В результате чего оперативные службы осуществили слежку за прокурором, зампрокурора, должностными лицами. У Цукрука ничего не получилось, были возбуждены дела по конкретным преступлениям. Но в это время произошла разбалансировка правоохранительных систем и многие подчиненные Цукрука дали против него изобличающие показания. Эти два факта фигурируют у обвинения как компрометирующие Музраева – что он якобы хотел убрать этих людей. На самом деле, это все подчеркивает то, что руководящий следствием на тот момент в прокуратуре Музраев выполнял четно свои профессиональные обязанности – боролся с коррупцией", - отметил депутат.

Также следствие обвиняет Музраева в связях с организованной преступностью, указал он. "Мы прекрасно знаем, что в отношении людей, которые совершали преступления и заказные убийства [...] вынесены обвинительные приговоры и все они находятся в заключении. Но следствие решило дать им какой то шанс и сотрудники ФСБ уговорили их дать показания против Музраева – якобы он их финансировал, давал указания", - отметил депутат.

Это никак не подтверждено и голословно, считает Осипов. "Cейчас решили опять раскрутить эту давнюю тему, которая ни на чем не базируется, и решили ее выдать как единственно верную. Это делается потому, что само обвинение в терроризме, с чего начинало следствие, не выдерживает никакой критики [...] Губернатор (Бочаров) никогда не обвинял Музраева в том, что он является его врагом. Очевидно, что взаимоотношения Музраева и Бочарова были приятельскими и даже дружескими. Дружили они еще до назначения Бочаров губернатором, еще с 2013 года, когда он приезжал сюда по служебным надобностям. Они играли в теннис вместе, проводили время на спортивных площадках, у них находились какие-то интересы. Об этом каждый из них сообщал отдельно, независимо друг от друга. Более того, когда возникла ситуация с центральным рынком [...] то все прекрасно понимали, что именно Музраев помог по просьбе губернатора разработать схему возврата рынка в зону ответственности мэрии, потому что мэрия фактически не дополучала около 200 миллионов в год из-за заниженных арендных ставок", - рассказал он.

Осипов отметил, что «Музраев (в суде) выглядел очень хорошо». «Он задавал мне вопросы, когда я зашел в зал. Я поприветствовал его, он - меня, мы друг другу улыбнулись. Мне очень нужно было его духовно поддержать. Я очень переживал все эти годы за его жизнь и здоровье, молился, старался дистанционно его поддержать», - сказал депутат.

По словам Осипова, «суд условно открытый, потому что зал заседаний очень маленький. Были родные - два брата его и еще несколько родственников».

Политологи и журналисты на нашли связи сообщений о минировании суда с заседанием по делу Музраева

Между эвакуацией суда и планируемым 2 августа допросом свидетеля по делу Музраева проследить взаимосвязь нельзя, считает медиаменеджер Елена Шаркова.

«Минирования» происходят давно и активно [...] cуды и прочие присутственные места часто «минируют» не совсем адекватные люди и тут трудно проследить взаимосвязь с конкретным делом», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В волгоградские учреждения регулярно поступают сообщения о минировании. Так, 3 марта учащиеся десятков школ в городе были эвакуированы после поступления информации о бомбах. 19 января поступило сообщение о минировании 30 школа и детсадов в Волгограде, после чего люди из них также были эвакуированы. 5 января после сообщения о минировании силовики эвакуировали людей из здания Центрального автовокзала в Волгограде. Вечером 17 июля после сообщения о минировании аэропорта Волгограда из аэровокзального комплекса были эвакуированы персонал и пассажиры, информация о бомбе не подтвердилась. В тот же день дюди были эвакуированы из-за информации о минировании из Арбитражного суда, управлений ФСБ и МВД, торговых центров и областной детской больницы.

То, что свидетелю из Волгограда поступают конкретные угрозы, вряд ли можно связать с эвакуацией суда, следственного изолятора или другого органа, отметила Шаркова. "О «минированиях» последние три-четыре месяца мы читаем практически каждый день – «минируют» торговые центры, бассейны, аквапарки – все, где есть люди", - сказала она.

Журналист Наталья Пушкарская также считает сообщения о минированиях общей тенденцией. «Участники процесса над Музраевым, мне кажется, изобрели бы что-то пооригинальнее и весомее, чтоб сорвать заседание», сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист и политолог Эдгар Петросян также считает, что эвакуация суда не связана с делом Музраева. «Скорее всего, суд оказался в числе тех объектов, которые у нас постоянно «минируют». Это просто совпадение. [...] Учитывая количество ложных «минирований», вероятность, что это еще одно «минирование», имеющее тот же след, что и остальные , выше, чем вероятность того, что оно связано с делом Музраева», сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Удивительно, что покушение было совершено на Бочарова, а Бочаров до сих пор не дал своих пояснений. Он написал заявление, что на него было совершено покушение, он должен не бояться и сказать правду - как это было и почему. Если потерпевший не хочет являться на суд, а являются десятки иных лиц, это вызывает вопросы. Так как у потерпевшего нет вопросов к подследственному, а у остальных есть», - отметил он.

"Когда Андрей Иванович (Бочаров) рассказал, что в отношении него был совершен теракт и всех этих людей найдут, то далее он никогда не комментировал развитие событий – задержание Музраева и обвинение в отношении него. Понятно, что он имеет статус пострадавшего и ему не с руки давать комментарии. Но когда есть жертва и предполагаемый преступник, жертва должна выступить в суде, следователи и прокуроры должны задать ей вопросы – а каков мотив, почему это лицо пыталось устроить в отношении вас теракт", - отметил политолог Александр Сайгин.

Он предположил, что если Бочаров даст показания в отношении Музраева, то он же тоже может заговорить. "У такого влиятельного человека как Музраев по-любому есть всякая интересная информация не только об Андрее Ивановиче, но и о его ближайшем окружении, которую он может неожиданно начать озвучивать в суде. Молчание – выбранная им позиция, она не приносит ему максимального урона, пока не начнут звучать публичные вопросы [...] это будут очень неудобные вопросы», - считает Сагин.

По мнению политолога, эвакуация волгоградского суда никак не связана с заседанием в Ростове-на-Дону по делу Музраева. «У нас регулярно «минируют» и налоговые и другие здания [...] Учитывая частоту виртуального минирования всяких госорганов госучреждений последние года полтора связывать это с показаниями какого-то свидетеля нельзя», отметил он.

О деле генерала Михаила Музраева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

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