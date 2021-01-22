Приговор по делу о поджоге дома Бочарова оставлен в силе

22 января 2021, 16:52

Волгоградский областной суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию на приговор Ивану Железникову и Дмитрию Ушакову, осужденным за поджог дома губернатора Андрея Бочарова. Приговор оспаривала защита бывшего главы регионального Следственного управления Михаила Музраева, не согласная с прописанной в решении суда ролью Музраева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 23 ноября 2020 года приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова - к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова.

Попытка поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в элитном поселке Латошинка произошла в ночь на 16 ноября 2016 года, после этого было возбуждено дело о покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. Лидером группы, в которую входили Железников и Ушаков, следователи объявили бывшего арендатора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова. В 2019 году по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил областным управлением Следкома в 2007-2018 годах. В декабре 2020 года один из обвиняемых по делу о поджоге дома губернатора, Лисицын, был экстрадирован из США в Россию.

Адвокат Михаила Музраева Андрей Грохотов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обжаловал приговор Ивану Железникову и Дмитрию Ушакову, поскольку в нем упоминается о Музраеве, хотя его подзащитный не был привлечен к процессу.

Однако Волгоградский областной суд оставил приговор нижестоящей инстанции без изменения. "Судом установлено, что Ушаков и Железников причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя с целью устрашения и побуждения последнего к возврату долга. Кроме того, подсудимые совместно с иным лицом совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Она подтвердила, что приговор был обжалован защитником иного лица, интересы которого затрагиваются этим решением.

Грохотов подчеркнул, что Музраев категорически отвергает причастность к теракту, как и другие предъявленные ему обвинения. "Из нашего большого дела, по которому проходит Музраев обвиняемым, выделено в отдельное производство дело в отношении так называемых поджигателей дома на Латошинке - Железникова, Ушакова, Семисотнова. Там два разных производства. Следствие изначально прописало при предъявлении им обвинения роль Музраева. Что Музраев якобы вступил в какой-то сговор, совершает такие-то действия. Дана юридическая оценка, все это названо терактом. Мы с такой конструкцией категорически не согласны, считаем, что, если были основания для выделения дела и рассмотрения отдельно дел Музраева и Ушакова-Семисотнова, то должно было рассматриваться, кто им дал поручение и указание поджигать, как они поджигали. Естественно, они знать не знают о Музраеве. Тем не менее, они согласились с обвинением, в котором содержится утверждение о Музраеве", - указал адвокат.

По его словам, готовится кассационная жалоба на приговор Железникову и Ушакову. "Главный смысл наших жалоб – нельзя устанавливать виновность Музраева без его участия, это противоречит всем принципиальным основам. В этот процесс по Ушакову-Железникову был приглашен Ремезов в качестве свидетеля. Он допрошен, причем по обстоятельствам не поджога, а совершения теракта - все это прописывается в приговоре. Даже не юристам понятно, что так делать нельзя. Смысл этого нам понятен - создается преюдиция для того, чтобы в дальнейшем обосновать вину нашего подзащитного", - пояснил Андрей Грохотов.

Он добавил, что сейчас Михаил Музраев знакомится с материалами дела.

Напомним, что Музраев находится под арестом с 10 июня 2019 года. Мосгорсуд продлил ему срок содержания под стражей до 10 марта 2021 года. В 2014 году Музраев перенес инсульт, и врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, сообщала ранее защита.

У губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы регионального Следкома Михаила Музраева были прекрасные отношения, заявил последний избранный мэр Волгограда Роман Гребенников сразу после ареста генерала. По его мнению, за официальной версией о покушении на главу региона должно стоять что-то ещё. Главные факты по делу Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".