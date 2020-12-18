Обвиняемый в поджоге дома Бочарова экстрадирован из США

18 декабря 2020, 11:14

Один из обвиняемых по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова экстрадирован из США в Россию, он рассказал следователям, что не знаком с Михаилом Музраевым, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы. 23 ноября суд в Волгограде приговорил двоих фигурантов по делу о поджоге дома к 6,5 года колонии строгого режима.

10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова при попытке в ноябре 2016 года поджога его дома в волгоградском поселке Латошинка также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. За нападением на дом губернатора могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Один из участников дела о нападении на дом губернатора Волгоградской области Бочарова по фамилии Лисицин экстрадирован из США, сообщил адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов. "Лисицина депортировали из США в Россию, он сидит в "Лефортово". Насколько мне известно, он на допросе указал, что не знает Михаила Музраева", – привели сегодня "Новости Волгограда" слова Семенцова.

Он добавил, что Музраев изучает материалы дела. "На здоровье не жалуется, всё как и было. Читает дело. Обсуждали его. Морально держится. Звонят многие его однокашники, спрашивают, чем помочь. Передают ему слова поддержки: чтобы держался, не верят, что Михаил Музраев террорист. Сам Михаил Кандуевич дал показания, теперь внимательно изучает дело. Прочитал чуть больше 20 томов. Никаких новых доказательств его вины не появилось", – привело сегодня издание "Блокнот Волгоград" слова Владимира Семенцова.

Напомним, что в 2014 году Музраев перенес инсульт, и врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей.

Во время попытки поджечь дом Бочарова, камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. Один из подозреваемых в поджоге был задержан 23 мая 2019 года в Москве и заключен под стражу. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на главу региона неслучайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

У губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы регионального Следкома Михаила Музраева были прекрасные отношения, заявил последний избранный мэр Волгограда Роман Гребенников сразу после ареста генерала. По его мнению, за официальной версией о покушении на главу региона должно стоять что-то ещё. Главные факты по делу Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".