Двое обвиняемых в поджоге дома Бочарова получили сроки в колонии

24 ноября 2020, 06:50

Суд в Волгограде приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железнякова - к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Иван Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова при попытке в ноябре 2016 года поджога его дома в волгоградском поселке Латошинка также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. За нападением на дом губернатора могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Ивану Железнякову и Дмитрию Ушакову, обвиняемым в умышленном поджоге частного домовладения и в совершении ещё ряда преступлений, сообщило 23 ноября со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области агентство "Интерфакс".

Провозглашение приговора обвиняемым было окончено 23 ноября, говорится в сообщении на сайте Краснооктябрьского районного суда Волгограда.

Суд признал их виновными в нарушении части 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Иван Железняков осужден на 6,5 года колонии строгого режима, Дмитрий Ушаков - на 8 лет, сообщил 23 ноября со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую ТАСС.

"Железняков приговорен к 6,5 года лишения свободы, Ушаков - к 8 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - процитировало Екатерину Вальковскую агентство.

Суд установил, что Ушаков и Желязняков причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя с целью устрашения и побуждения его к возврату долга. Также подсудимые совместно Виталием Семисотновым, осужденным в августе этого года на 7 лет колонии, совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения, в котором проживал губернатор. "В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, пояснив, что в содеянном раскаиваются", - сообщила Екатерина Вальковская.

Комментариев от Дмитрия Ушакова, Ивана Железнякова и их адвокатов о вынесенном приговоре не поступало.