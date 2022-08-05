Михаил Музраев (в центре) общается с адвокатами. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

05 августа 2022, 02:58

Процесс по делу Музраева возобновился на фоне угроз свидетелю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На возобновившемся судебном процессе над генералом Музраевым защите не удалось заслушать показания своего свидетеля. Заседание суда было сорвано из-за угрозы взрыва, после чего на телефон свидетелю стали поступать звонки и сообщения с угрозами в адрес него самого и членов его семьи, заявил адвокат генерала.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года в суде рассматривается дело генерала Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. 6 апреля Музраев заявил, что показания свидетеля, бывшего руководителя отдела полиции по Волгоградской области Михаила Цукрука, являются местью за честное исполнение обязанностей. Музраев находится под стражей уже почти три года, и за это время состояние его здоровья значительно ухудшилось, сообщил его адвокат. 

Процесс по уголовному делу, обвиняемым по которому является действующий генерал следственного комитета России, возобновился 2 августа в Южном окружном военном суде после месячного перерыва. С начала процесса доказательства вины Михаила Музраева и его предполагаемого подельника бизнесмена Владимира Зубкова представляла прокуратура. Первым свидетелем защиты должен был стать занимающий ответственный пост на госслужбе мужчина, чье имя не раскрывается. Планировалось заслушать его показания из помещения гарнизонного военного суда в Волгограде, с которым была  установлена видео-конференц-связь, сообщил 4 августа адвокат Музраева Владимир Семенцов "Коммерсанту".

«Некоторые мои коллеги остались в Ростове, а я специально прибыл в Волгоград, чтобы проконтролировать со своей стороны ход допроса. Но увы!» -  заявил Владимир Семенцов. По его словам, прямо накануне начала онлайн-заседания в гарнизонный военный суд позвонил аноним, сообщивший о заложенном взрывном устройстве. Была проведена соответствующая проверка с эвакуацией людей - информация оказалась ложной. Однако заседание было сорвано.

«Потом на телефон свидетелю стали поступать звонки и сообщения с угрозами в адрес него самого и членов его семьи, причем злоумышленники утверждали, что знают их местонахождение», - отметил адвокат.

В этот же день была отравлена любимая собаки семьи Михаила Музраева. Находившийся на привязи во дворе их частного дома пес был найден мертвым. Ветеринары, которые осмотрели собаку, сообщили об отравлении животного, - рассказал Владимир Семенцов со ссылкой на жену подсудимого.

«Мы подозреваем, что все эти события, произошедшие в один день, связаны между собой, а потому просим обратить на них внимание председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина»,- заявил представитель защиты Михаила Музраева. Он добавил, что готовы представить доказательства своих слов, в том числе переписку с неизвестными злоумышленниками.

О деле генерала Михаила Музраева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

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Примечание:

"Суд продлил на три месяца арест генерала Музраева", "Защита Музраева поставила под сомнение показания свидетелей", "Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Музраева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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