Полиция оцепила вокзал в Волгограде после сообщения о бомбе

05 января 2022, 08:17

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Силовики эвакуировали людей из здания Центрального автовокзала в Волгограде после сообщения о минировании.

Полицейские проверяют в Волгограде автовокзал после сообщения о минировании информировал в ночь на 5 января Instagram-паблик h_volgograd.

Очевидцы заметили силовиков около вокзала поздно вечером 4 января, они сообщили о большом количестве сотрудников правоохранительных органов в этом месте, людей при этом на территорию не пускали, информировал сегодня "Блокнот Волгоград".

Речь идет о Центральном автовокзале на улице Балонина, около вокзала также были замечены кинологи, уточняется в публикации.

Также издание на своем канале в YouTube опубликовало ролик, на кадрах которого показаны две полицейские машины со включенными мигалками, одну из них обходит силовик в каске и бронежилете.

На сайтах администрации Волгограда, МЧС по Волгоградской области, следственного управления СКР по Волгоградкой области, а также прокуратуры региона к 08.15 мск нет информации об оцеплении силовиками вокзала в Волгограде.

Кавказский узел" ранее сообщал, что 9 июня в Волгограде посетители торгового центра "Акварель" были эвакуированы из-за после сообщения о бомбе. После проверки силовиками здания на наличие опасных предметов выяснилось, что сообщение оказалось ложным.