Полиция в Волгограде. Стопкадр видеоролика на странице https://www.instagram.com/p/CYUZie2h8QE/

05 января 2022, 08:17

Полиция оцепила вокзал в Волгограде после сообщения о бомбе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики эвакуировали людей из здания Центрального автовокзала в Волгограде после сообщения о минировании.

Полицейские проверяют в Волгограде автовокзал после сообщения о минировании информировал в ночь на 5 января Instagram-паблик h_volgograd.

Очевидцы заметили силовиков около вокзала поздно вечером 4 января, они сообщили о большом количестве сотрудников правоохранительных органов в этом месте, людей при этом на территорию не пускали, информировал сегодня "Блокнот Волгоград".

Речь идет о Центральном автовокзале на улице Балонина, около вокзала также были замечены кинологи, уточняется в публикации.

Также издание на своем канале в YouTube опубликовало ролик, на кадрах которого показаны две полицейские машины со включенными мигалками, одну из них обходит силовик в каске и бронежилете.

На сайтах администрации Волгограда, МЧС по Волгоградской области, следственного управления СКР по Волгоградкой области, а также прокуратуры региона к 08.15 мск нет информации об оцеплении силовиками вокзала в Волгограде.

Кавказский узел" ранее сообщал, что 9 июня в Волгограде посетители торгового центра "Акварель" были эвакуированы из-за после сообщения о бомбе. После проверки силовиками здания на наличие опасных предметов выяснилось, что сообщение оказалось ложным.

Примечание:

Жильцы пятиэтажки в Волжском были эвакуированы из-за тротиловой шашки", "В 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании", "Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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