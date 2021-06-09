Сообщение об угрозе взрыва в волгоградском ТЦ оказалось ложным 

09 июня 2021, 21:49

Торговый центр "Акварель" в Волгограде, откуда из-за угрозы взрыва были эвакуированы посетители и сотрудники, возобновил работу.

Как писал "Кавказский узел", посетители торгового центра "Акварель" сегодня были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Здание проверялось на наличие опасных предметов, сообщил источник в экстренных службах региона.

Крупный торговый центр "Акварель" в Волгограде после анонимного сообщения об угрозе взрыва был проверен сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение о минировании не подтвердилось, и ТЦ возобновил свою работу, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах региона ТАСС.

"Закончили проверку по факту сообщения. Взрывных устройств в ТЦ не обнаружено", - сказал источник.

По его данным, в общей сложности после анонимного сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы 3,5 тыс. посетителей.