Посетители торгового центра в Волгограде эвакуированы из-за угрозы взрыва

09 июня 2021, 18:30

Здание ТЦ "Акварель" в Волгограде проверяется на наличие опасных предметов, посетители и сотрудники эвакуированы, сообщил источник в экстренных службах региона.

По его данным, на электронную почту дирекции торгового центра поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, после чего была проведена эвакуация.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, обследуются помещения торгового центра, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах региона ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле были эвакуированы посетители и сотрудники пяти судов Волгограда, куда поступили сообщения о минировании. Информация о бомбах оказалась ложной.