Сообщения о минировании судов Волгограда оказались ложными

09 апреля 2021, 20:52

В зданиях пяти судов Волгограда, куда сегодня поступили сообщения о минировании, опасных предметов не обнаружено, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Как писал "Кавказский узел", информация о минировании поступила сегодня в Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский и Дзержинский районные суды, полицейские эвакуировали посетителей и сотрудников.

Специалисты проверили здания судов на наличие взрывоопасных предметов. "Суды вернулись к работе, взрывные устройства не обнаружены", - цитирует объединенную пресс-службу судов по Волгоградской области "Интерфакс".

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума вдвое, до 10 лет лишения свободы, увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании.