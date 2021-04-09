09 апреля 2021, 20:52
Сообщения о минировании судов Волгограда оказались ложными
В зданиях пяти судов Волгограда, куда сегодня поступили сообщения о минировании, опасных предметов не обнаружено, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
Как писал "Кавказский узел", информация о минировании поступила сегодня в Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский и Дзержинский районные суды, полицейские эвакуировали посетителей и сотрудников.
Специалисты проверили здания судов на наличие взрывоопасных предметов. "Суды вернулись к работе, взрывные устройства не обнаружены", - цитирует объединенную пресс-службу судов по Волгоградской области "Интерфакс".
Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума вдвое, до 10 лет лишения свободы, увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании.
"Ученики школ эвакуированы в Волгограде из-за угрозы взрыва", "Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах".
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Жители Галского района объяснили гибель людей при пересечении границы
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