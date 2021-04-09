Посетители судов в Волгограде эвакуированы из-за сообщений о бомбах

09 апреля 2021, 12:09

" Кавказский узел " ранее писал, что 20 августа 2020 года в 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании . Сотрудники и посетители также были эвакуированы из зданий.

Поступили сообщения о минировании Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Дзержинского районных судов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Информация о минировании поступила сегодня в пять районных судов Волгограда, полицейские эвакуируют посетителей и сотрудников.

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