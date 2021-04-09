09 апреля 2021, 12:09
Посетители судов в Волгограде эвакуированы из-за сообщений о бомбах
Информация о минировании поступила сегодня в пять районных судов Волгограда, полицейские эвакуируют посетителей и сотрудников.
Поступили сообщения о минировании Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Дзержинского районных судов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Сотрудники и посетители указанных судов эвакуируются до проверки данных сообщений сотрудниками полиции", - цитирует объединенную пресс-службу судов "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал, что 20 августа 2020 года в 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании. Сотрудники и посетители также были эвакуированы из зданий.
"Ученики школ эвакуированы в Волгограде из-за угрозы взрыва", "Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах".
09 апреля 2021, 13:17
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Власти Армении затруднились назвать сроки возвращения пленных
Армянские власти продолжают добиваться возвращения военнопленных из Азербайджана, но назвать сроки не представляется возможным, заявил сегодня председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян. Родственники пленных продолжили сегодня блокировать здание Минобороны в Ереване и дороги в Ширакской области.
09 апреля 2021, 13:09
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Правительство Грузии объявило траур в связи со смертью четырех жителей Абхазии
В Грузии 10 апреля будет днем траура в память о четырех жителях Абхазии, утонувших при переходе реки Ингури, распорядился премьер-министр страны. Грузинская полиция и абхазские силовики начали расследование обстоятельств смерти людей.
09 апреля 2021, 11:50
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Тумсо сообщил о попытке уроженца Чечни избежать депортации из Франции
37-летний беженец из Чечни Магомед Гадаев поранил себе живот, чтобы сорвать назначенную на сегодня депортацию из Франции в Россию, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.
09 апреля 2021, 11:41
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Потерпевшие по делу "ростовских амазонок" подтвердили версию о кражах
Жители Ростовской области и Ставрополья, допрошенные по второму делу Инессы и Виктории Тарвердиевых и супругов Синельник, 8 апреля рассказали суду о кражах их имущества, подтвердив версию следствия.
09 апреля 2021, 10:47
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Родственники пленных перекрыли две трассы в Армении
Родные армянских военнопленных заблокировали в Ширакской области трассу Ереван - Гюмри и дорогу из села Ором в Ашоцк в знак протеста против сорванного возвращения солдат из Азербайджана.
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