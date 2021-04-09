Звакуация судов в Волгограде Фото: ИД «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА» / МАРИНА ПОЛЯНИЧКО

09 апреля 2021, 12:09

Посетители судов в Волгограде эвакуированы из-за сообщений о бомбах

Информация о минировании поступила сегодня в пять районных судов Волгограда, полицейские эвакуируют посетителей и сотрудников.

Поступили сообщения о минировании Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Дзержинского районных судов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сотрудники и посетители указанных судов эвакуируются до проверки данных сообщений сотрудниками полиции", - цитирует объединенную пресс-службу судов "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 августа 2020 года в 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании. Сотрудники и посетители также были эвакуированы из зданий.

Примечание:

"Ученики школ эвакуированы в Волгограде из-за угрозы взрыва", "Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах".

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