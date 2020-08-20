Сотрудники полиции у здания суда. Фото пресс-службы областного Волгоградского суда http://oblsud.vol.sudrf.ru/

20 августа 2020, 11:42

В 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании

Сотрудники и посетители эвакуированы из зданий судов в Волгоградской области, куда поступили сообщения о минировании.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа сообщения о минировании поступили в 11 судов Волгоградской области. Люди из этих зданий также были эвакуированы. Силовики отчтитались, что не нашли взрывоопасных предметов ни в одном из этих зданий. Из-за вынужденного перерыва в работе часть заседаний была перенесена.

"Электронные письма [с информацией о минировании] поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, Городищенский, Быковский, Даниловский, Волжский суды. Аналогичная информация поступила и в Волгоградский областной суд", - цитирует сообщение объединенной пресс-службы судов региона "Интерфакс".

По данным пресс-службы, здания судов обследуют сотрудники полиции.

Примечание:

"Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах", "Сообщения о минировании школ в Волгограде не подтвердились".

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