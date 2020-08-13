Суды в Волгоградской области возобновили работу после проверки данных о минировании

13 августа 2020, 15:39

Силовики не нашли взрывоопасных предметов ни в одном из 11 судов в Волгоградской области, откуда сегодня были эвакуированы люди. Из-за вынужденного перерыва в работе часть заседаний перенесли.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сотрудники и посетители 11 судов в Волгоградской области были эвакуированы после сообщений о минировании.

Районные и городские суды Волгоградской области, а также Волгоградский областной суд вернулись к работе после эвакуации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Областной суд не работал сегодня с 11 -30 до 14 часов, примерно столько же не работали остальные суды. Часть дел, которые возможно рассмотреть сегодня, будут рассмотрены сегодня. Часть дел, которые завязаны на видеоконференцсвязи, перенесены. Нам сказали, что факт минирования не подтвердился", - рассказала Вальковская.

На сайте управления МВД по Волгоградской области, по состоянию на 15.39 мск 13 августа, не появилось информации о результатах проверки сообщений о минировании.

Отметим, что вчера, 12 августа, полиция получила аналогичные анонимные сообщения о минировании судов в соседней Ростовской области. Там также проводились эвакуации, а сами сообщения оказались ложными.