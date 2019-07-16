Сотрудники ростовского вуза эвакуированы после звонка о бомбе

16 июля 2019, 13:42

Информация о минировании главного корпуса Южного федерального университета в Ростове-на-Дону не подтвердилась, сообщили сегодня в вузе. Эвакуированные вернулись на рабочие места.

Эвакуация сотрудников вуза прошла сегодня на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону, со ссылкой на источник в вузе пишет газета "Ростов официальный". В пресс-службе ростовского управления МВД изданию пояснили, что пока информация уточняется.

Здание главного корпуса Южного федерального университета было эвакуировано после звонка о минировании здания, отметило сегодня издание "161.ру", ссылаясь на пресс-службу вуза. "В ходе проверки взрывное устройство или объекты, представляющие угрозу, обнаружены не были", - приводит издание слова представителя университета. Сотрудники вуза уже зашли в здание.

На сайтах ростовских управлений МЧС и МВД, а также на сайте Южного федерального университета на 13.35 мск сегодня нет информации об эвакуации в здании ростовского вуза.

"Кавказский узел" ранее писал об эвакуации из торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону 9 июля. Причиной инцидента стал дым в здании, пострадавших не было.