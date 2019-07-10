Спасатели эвакуировали 500 человек из торгового центра в Ростове

10 июля 2019, 11:32

Причиной эвакуации из торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону стал дым в здании. Пострадавших не было, отчитались вечером 9 июля в МЧС

Спасатели эвакуировали из торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону около 500 человек после сообщения о задымлении в здании, со ссылкой на пресс-службу ростовского управления МЧС сообщил 9 июля ТАСС. «Возгорания пожарные не обнаружили», - процитировало агентство представителя экстренных служб региона.

Сообщение о задымлении в торговом центре поступило в спасательную службу вчера, 9 июля, около 20.39 мск. Причиной происшествия стало короткое замыкание, проинформировал РИА «Новости» 9 июля, ссылаясь на сообщение пресс-службы областного управления МЧС.

Спасатели вывели на улицу всех сотрудников и посетителей торгового центра, пострадавших в результате инцидента не было, отметило 9 июля издание «RostovGazeta».

На сайте ростовского управления МЧС на 11.00 мск сегодня нет информации об эвакуации в торговом центре города.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в Ростовском государственном экономическом университете 30 мая. Из вуза были эвакуированы около 1,5 тысячи человек, пострадавших не было.