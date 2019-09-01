Эвакуация прошла в ростовском торговом центре

01 сентября 2019, 22:06

Посетители и работники торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону были эвакуированы после обнаружения подозрительной сумки, сообщили в МВД.

По данным ведомства, после того, как в торговом центре была обнаружена подозрительная сумка, полицейские и сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей и работников ТЦ и провели проверку.

"Опасных предметов в торговом центре обнаружено не было", - сообщил представитель МВД, добавив, что сумка была забыта одним из покупателей, ее вернули владельцу, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июле были эвакуированы сотрудники ростовского вуза после звонка о бомбе. Информация о минировании не подтвердилась.