12 августа 2020, 22:41

Специалисты не нашли бомбы в Ростовском облсуде

Сообщение о минировании Ростовского областного суда оказалось ложным - опасных и подозрительных предметов в здании не обнаружено, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня поступили анонимные сообщения о минировании Ворошиловского и Кировского районных судов, а также Ростовского областного суда. Люди, находившиеся в зданиях этих судов, были эвакуированы.

"Сегодня на электронную почту Ростовского областного суда поступило анонимное сообщение о минировании здания. Проведена эвакуация. На место прибыли специалисты, которые обследовали здание на наличие подозрительных предметов. Сообщение о минировании Ростовского областного суда было ложным", - цитирует сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".

Информации о минировании Ворошиловского и Кировского районных судов на сайтах региональных управлений МЧС и МВД к 22.40 мск нет.

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума вдвое, до 10 лет лишения свободы, увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании.

Примечание:

"Эвакуация прошла в ростовском торговом центре", "Сотрудники ростовского вуза эвакуированы после звонка о бомбе", "Пассажиры в ростовском аэропорту эвакуированы после звонка о бомбе".

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