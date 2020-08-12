Специалисты не нашли бомбы в Ростовском облсуде

12 августа 2020, 22:41

Сообщение о минировании Ростовского областного суда оказалось ложным - опасных и подозрительных предметов в здании не обнаружено, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня поступили анонимные сообщения о минировании Ворошиловского и Кировского районных судов, а также Ростовского областного суда. Люди, находившиеся в зданиях этих судов, были эвакуированы.

"Сегодня на электронную почту Ростовского областного суда поступило анонимное сообщение о минировании здания. Проведена эвакуация. На место прибыли специалисты, которые обследовали здание на наличие подозрительных предметов. Сообщение о минировании Ростовского областного суда было ложным", - цитирует сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".

Информации о минировании Ворошиловского и Кировского районных судов на сайтах региональных управлений МЧС и МВД к 22.40 мск нет.

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума вдвое, до 10 лет лишения свободы, увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании.