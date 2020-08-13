Проверка на наличие взрывных устройств в Волгограде. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

13 августа 2020, 11:43

Сообщения о минировании поступили в 11 судов Волгоградской области

Сотрудники и посетители эвакуированы из зданий 11 судов в Волгоградской области после сообщений о минировании.

Сообщения о минировании поступили сегодня в Краснооктябрьский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Дзержинский, Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды, а также в Волжский городской и в Волгоградский областной суды. Сотрудники и посетители эвакуированы из этих зданий, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сообщения в суды поступают сегодня в течение дня, - сказала пресс-секретарь Екатерина Вальковская. - Они отправлены с одного адреса, в них разная информация. Приходят сообщения о минировании судов, больниц, вокзала, налоговой, аэропорта. В части судов уже ведутся оперативные мероприятия с привлечением кинологов".

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа поступили анонимные сообщения о минировании трех судов в Ростовской области - Ворошиловского и Кировского районных, а также Ростовского областного суда. Люди, находившиеся в зданиях этих судов, были эвакуированы. Специалисты не нашли бомбы в облсуде.

Примечание:

"Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду", "Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах", "Сообщения о минировании школ в Волгограде не подтвердились".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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