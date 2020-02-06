06 февраля 2020, 11:38

Жительница Волжского осуждена за ложное сообщение о теракте в детсаду

Суд в Волгоградской области приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно, признав ее виновной в ложном сообщении о захвате детского сада.

Согласно приговору, 47-летняя женщина совершила свой звонок из кафе, будучи пьяной. Правоохранители обследовали здание детского сада, на который указала звонившая, но не нашли никаких следов подготовки террористического акта обнаружено не было. Силовики пришли к выводу, что жительница Волжского звонила "из хулиганских побуждений". Осужденная полностью признала свою вину, заявив, что не помнит, зачем сделала звонок.

Волжский городской суд признал местную жительницу виновной по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорил ее к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Волгоградского областного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 января после анонимных сообщений о минировании зданий четырех волгоградских школ силовики эвакуировали учеников и педагогов. Сообщения оказались ложными. Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании до 10 лет лишения свободы, что вдвое больше прежней нормы Уголовного кодекса.

В Волгограде происходили и реальные теракты. 29 декабря 2013 года при взрыве на железнодорожном вокзале города погибли 18 человек, 45 получили ранения. На следующий день еще один взрыв произошел в троллейбусе - погибли 16 человек, 28 были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)". 30 декабря 2019 года в Волгограде прошла памятная акция, посвященная жертвам теракта в троллейбусе.

Примечание:

"МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "Ложное сообщение привело к эвакуации гордумы Астрахани".

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