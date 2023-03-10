Музраев в прениях указал на отсутствие мотивов для поджога дома Бочарова

10 марта 2023, 10:38

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Следствие не привело доказательств вмешательства генерала Михаила Музраева в политику властей Волгоградской области и нелояльности к губернатору, заявил подсудимый в прениях по делу о поджоге дома Андрея Бочарова.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в Южном окружном военном суде начались прения по делу Михаила Музраева. Гособвинитель потребовал приговорить Музраева к 20 годам колонии строгого режима, ограничить ему свободу на два года, а также лишить классного чина, специального звания и государственных наград.

Дело бывшего главы управления Следкома по Волгоградской области, генерала Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, обвиненных в теракте, рассматривается в суде с 16 августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, заявив, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову.

Михаил Музраев выступил 9 марта в прениях и подчеркнул, что не вмешивался в государственную политику региона. Сторона обвинения в суде не представила "ни одного факта" вмешательства Музраева в "политику в области и принятие решений по ее реализации в своих интересах или интересах Владимира Зубкова", сказал подсудимый. "А также [не представлено] примеров негативного восприятия мною избранного Андреем Бочаровым стиля управления регионом", - заявил он.

По словам Музраева, утверждение следствия о том, что он в силу своего авторитета был способен оказать влияние на представителей законодательной, исполнительной, судебной власти в области в своих интересах и в интересах доверенных лиц, "является лишь предположением", пишет V1.ru.

Также Михаил Музраев подчеркнул, что "решения об отказе в возбуждении уголовных дел никогда не принимал по просьбам". "Мной постоянно пресекалась деятельность преступных сообществ", - цитирует подсудимого "Высота 102".

Следующее заседание намечено на 14 марта. Предполагается, что на нем Михаил Музраев продолжит выступать в прениях сторон, пишет агентство.

Напомним, во время предварительного следствия свидетели обвинения отрицали причастность Музраева и Зубкова к преступлению, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. Депутат областной думы Александр Осипов заявил в суде на заседании в августе 2022 года, что Михаил Музраев участвовал в расследовании громких дел в рамках своих обязанностей, а политическую подоплеку в действия генерала пытались найти, если они затрагивали интересы влиятельных людей.

О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил Андрей Бочаров. В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

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