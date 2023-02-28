Обвинение попросило приговорить Музраева к 20 годам колонии

28 февраля 2023, 16:23

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Гособвинитель на заседании Южного окружного военного суда запросил для бывшего главы Следкома по Волгоградской области генерала Михаила Музраева 20 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на два года.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года в суде рассматривается дело генерала Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов заявил в суде на заседании в августе 2022 года, что Михаил Музраев участвовал в расследовании громких дел в рамках своих обязанностей, а политическую подоплеку в действия генерала пытались найти, если они затрагивали интересы влиятельных людей.

В ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в элитном поселке Латошинка. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство в связи с профессиональной деятельностью. В мае 2019 года сотрудники СКР, УФСБ и МВД заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а ее лидером объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова также был арестован генерал Михаил Музраев, который руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. 19 июля 2020 года следствие предъявило ему обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия. 23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железникова – к 6,5 года колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

Сторона обвинения в прениях сторон попросила суд назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему руководителю Следственного управления Следкома России по Волгоградской области Михаилу Музраеву по делу о поджоге дома губернатора в 2016 году. Также обвинение попросило ограничить свободу Музраеву на два года, сообщил сегодня "Интерфакс".

Гособвинение запросило для Михаила Музраева дополнительное наказание — лишение классного чина, специального звания и государственных наград, сообщила сегодня "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

28 февраля в суде по делу Музраева начались прения. "Наша позиция неизменна. Никаких доказательств вины Музраева, ни прямых, ни косвенных нет", - процитировало издание 27 февраля слова адвоката генерала Владимир Семенцов.

Адвокат ранее заявлял, что некоторым свидетелям, имеющим отношение к властным структурам, негласно запрещено являться в суд по делу Музраева.

"В суде должны были выступить разные люди. Один из вице-губернаторов Волгоградской области, депутаты облдумы. Так вот один из, скажем так, государевых мужей по большому секрету рассказал, что им запрещают выступать по этому делу. То они заболевают неожиданно, то резко в командировку отправляются. Ну, что мы можем тут сделать?", - привело слова Семенцова издание 7 ноября 2022 года.

О деле генерала Михаила Музраева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

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