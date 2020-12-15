Сотрудник ФСИН в Калмыкии получил условный срок за взятки

15 декабря 2020, 17:37

Суд в Элисте приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника УФСИН по Калмыкии за получение взяток от поставщика продуктов.

Элистинский городской суд признал виновным бывшего сотрудника УФСИН России по Республике Калмыкия в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ). По данным следствия и суда, с 27 ноября 2018 года по 08 апреля 2019 года бывший сотрудник УФСИН России получал от коммерческого директора одной из организаций Волгограда взятки в размере более 285 000 рублей за обеспечение беспрепятственного приема товаров по заключенным государственным контрактам, сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии.

Суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 250 000 рублей. Также осужденный лишен звания капитана внутренней службы, на протяжении двух лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 1 статьи 290 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до трех лет, части 2 той же статьи - нна срок до шести лет.

Перед судом предстал бывший начальник тылового обеспечения УФСИН по Калмыкии, деньги от поставщика он получал за беспрепятственную приемку продуктов, обвинение было предъявлено по трем эпизодам получения взятки и двум эпизодам получения взятки в значительном размере, уточнила сегодня "Калмыкия Online".

Комментариев осужденного или его законных представителей относительно приговора суда не поступало.