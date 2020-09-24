24 сентября 2020, 12:10

Чиновник в Волгоградской области осужден на семь лет за взяточничество

Суд в Волгоградской области приговорил к семи годам колонии бывшего замглавы одного из городских поселений, признав его виновным в получении от фермера более 250 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", после проверки прокуратуры было начато расследование в отношении 37-летнего замглавы одного из городских поселений Жирновского района. По версии следствия, чиновник, зная о том, что глава крестьянского хозяйства использует землю не по назначению, потребовал от него выплаты "арендной платы" и получил  250 тысяч рублей.

Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Жирновского городского поселения по обвинению в получении взятки за незаконное бездействие в крупном размере (п "в" ч.5 ст. 290 УК РФ), сообщила сегодня Генпрокуратура РФ. 

По данным следствия и суда, чиновник, зная, что местный фермер неправомерно использует для сельхозработ 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, потребовал от него передавать ему "арендную плату" в 125 тысяч рублей в год. С ноября 2018 года по конец сентября 2019 года чиновник получил от фермера более 250 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе судебного заседания бывший чиновник не оспаривал факт получения денег, однако настаивал на квалификации своих действий как мошеннических. Суд не согласился с переквалификацией дела и приговорил чиновника  к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за взяточничество, также осужденный на семь лет лишен права занимать государственные должности. Бывший чиновник взят под стражу в зале суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила сегодня "Высота 102".

Часть 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере" предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в суд 23 июля, первое судебное заседание было назначено на 10 августа, приговор был оглашен 23 сентября, следует из карточки дела на сайте Жирновского районного суда. Комментариями от осужденного или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Защита назвала недостоверными данные о задержании судьи в Волгограде", "Глава села в Волгоградской области заподозрен во взятке", "Зампрокурора Волгограда арестован по делу о взятке".

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