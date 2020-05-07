Уголовный кодекс РФ. Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 мая 2020, 09:02

Чиновник в Волгоградской области заподозрен по делу о взятках

Замглавы одного из городских поселений в Волгоградской области получил от фермера более 250 тысяч рублей, убедив его в том, что это плата за аренду земли, предположили следователи.

По версии следствия, 37-летний замглавы одного из городских поселений Жирновского района Волгоградской области зная о том, что глава крестьянского хозяйства необоснованно использует 2,5 гектара земли, которая предназначена для жилой постройки, потребовал от него арендную плату.

С ноября 2018 года по конец сентября 2019 года общая сумма, полученная таким образом чиновником, составила более 250 тысяч рублей, предполагают следователи. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Замглавы горпоселения заподозрен по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Волгоградской области.

Комментариев от заподозренного во взятничестве или его представителей относительно версии следствия не поступало.

Части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере" предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде приговорил к 7,5 годам колонии сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области за то, что он за вознаграждение помогал предпринимателям получать лицензии на продажу алкоголя и скрывал выявленные у них нарушения.

Примечание:

"Глава Городищенского района оставлен под арестом", "Замдиректора волгоградского института взят под домашний арест", "Глава волгоградской фирмы осужден на 7,5 года по делу о взятке".

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