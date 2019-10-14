Чиновник из Волгоградской области осужден по делу о взятках

14 октября 2019, 15:59

Суд назначил 7,5 года колонии бывшему сотруднику комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области, признанному виновным в получении взяток от предпринимателей.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2017 года был задержан и заключен под стражу начальник отдела администрации Волгоградской области, заподозренный в получении взятки от предпринимателя. Кроме того, правоохранители объявили в розыск одного из подчиненных начальника отдела.

Сегодня Центральный районный суд Волгограда признал бывшего консультанта отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции виновным в получении взяток. Согласно приговору, чиновник с марта по июль 2016 года брал с предпринимателей деньги за то, что скрывал выявленные у них нарушения и помогал получать лицензии на продажу алкоголя. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тысяч рублей, помимо одной, которая составила 100 тысяч, сообщила прокуратура. По данным ведомства, наиболее крупная взятка была получена обвиняемым и его непосредственным начальником, заведующим сектором контроля Романом Самороковским, уже осужденным на 7,5 года исправительной колонии строгого режима.

Консультанту суд назначил ему, как и главе отдела, семь лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Обвиняемый находился в розыске, но в мае добровольно сдался правоохранителям и частично признал вину, со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину сообщило издание "Волгоград-онлайн".

На сайте администрации Волгоградской области к 15.59 мск 14 октября не появилось комментариев относительно сегодняшнего вердикта суда, а на сайте Центрального районного суда Волгограда нет информации о вынесенном приговоре.