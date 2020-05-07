07 мая 2020, 15:16

Генералу Музраеву предъявлено новое обвинение

Бывший руководитель волгоградского управления Следкома Михаил Музраев, арестованный по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева до 10 июня.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре  2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 

Следователи ФСБ России предъявили бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы, сообщил сегодня один из адвокатов Музраева  Андрей Грохотов. "Нашему подзащитному было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вину Михаил Музраев не признает", - приводит ТАСС слова защитника. 

По версии следствия, в рамках расследования одного из уголовных дел Музраев дал своим подчиненным указания, которые не отвечали интересам службы. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 285 УК РФ составляет четыре года лишения свободы. 

Примечание:

"Участники митинга в Элисте заявили о политической составляющей в делах Музраева и Мацакова", "Волгоградский суд закрыл процесс по делу сына Музраева", "Михаил Музраев потребовал перевода из изолятора в больницу".

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