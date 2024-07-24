Специалисты оценили роль Ростовской АЭС в энергосистеме юга России

24 июля 2024, 21:54

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Роль Ростовской АЭС в обеспечении электричеством юга России не ключевая, отключения электричества в регионах юга России больше связаны с недоработками на местах и с износом оборудования, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области энергетики.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов юга России после информации о сбое на Ростовской АЭС сообщают об отключениях, связанных с дефицитом мощностей. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал это одной из причин отключения электроэнергии в городах края. Руководство Ростовской АЭС с 17 июля отчитывается о стабильной работе, также станция опровергла публикации в соцсетях о радиоактивных выбросах в результате аварии. Сегодня представители Ростовской АЭС сообщили, что третий энергоблок, который находился на планово-предупредительном ремонте, запущен, а второй отключен для капитального ремонта и модернизации.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция действует с 2001 года, третий ее энергоблок был запущен только в 2015 году. В марте 2016 года начались пуско-наладочные работы на четвертом энергоблоке, в 2018 году он был введен в эксплуатацию. Эколог, кандидат технических наук Владимир Шалимов, среди основных проблем Ростовской АЭС выделил отсутствие резервного подземного водоснабжения города Волгодонска, предусмотренного нормативами ГО ЧС на случай крупной аварии на атомной станции; отсутствие третьего моста, необходимого для своевременной эвакуации населения из зоны поражения. Также работа атомной станции в том виде, в котором она организована на данный момент, наносит вред биоресурсам Цимлянского водохранилища, указал эколог в подготовленном "Кавказским узлом" в 2016 году видеосюжете.

Инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский не усматривает противоречий в сообщениях Росатома о происшествии 16 июля. "Энергоблок действительно перестал вырабатывать электроэнергию. Этого нельзя было скрыть, так как это видно было в сетевом хозяйстве. Это привело к коллапсу энергосистемы. Но связано это, видимо, с тем, что в энергосистеме не хватает трансформаторов, линий электропередачи. Возможно, какие-то из них повреждены в результате действий украинской стороны. Ведь обычно кратковременное отключение атомных энергоблоков не приводило к таким последствиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной происшествия стал сбой генератора, указал эксперт. "Не сам реактор, а именно генератор. Реактор должен на это реагировать. Поэтому его частично отключили, оставив 40% мощности. Реактор продолжал вырабатывать тепло. Но тепло шло не на турбину, не превращалось в электроэнергию, а просто сбрасывалось в окружающую среду. Это нормальная ситуация. У АЭС крайне низкий КПД — меньше 30%. И в обычном режиме, когда генератор работает, 2/3 тепла выкидывается в окружающую среду. Первый и второй блоки Ростовской АЭС подогревают Цимлянское водохранилище. А третий и четвертый блоки используют башенные испарительные градирни", — пояснил Ожаровский.

Эксперт отметил, что работа атомной электростанции была восстановлена через семь часов. "Первый блок продолжает работать. Атомщики справились с проблемой. А энергетики не смогли справиться с нехваткой мощностей. При этом они заявили о нехватке 1.5 гигаватта мощности. Первый блок Ростовской АЭС выдавал 1 гигаватт мощности. Пропажа 500 мегаватт осталась необъясненной", — подчеркнул он.

Ожаровский добавил, что нет оснований расценивать роль Ростовской АЭС как ключевую на юге России. "В России, как и в большинстве стран мира, существует единая энергосистема. Неправильно говорить, что какой-то город снабжается от конкретной атомной станции. Правильнее говорить, что мощность, производимая атомной станцией, поступает в энергосистему региона. Генераторы, включая атомные электростанции, сдают свою электроэнергию в единую энергосистему. Назначение энергосистемы — купировать неравномерности в энерговыделении, возникающие при отключении станций", — сказал Ожаровский.

Энергосистема юга России не справилась с отключением атомной станции. А это штатное событие, с которым система должна справляться

У энергосистемы юга России есть проблемы, указал физик. "Энергосистема юга России не справилась с отключением атомной станции. Отключение атомной станции — штатное событие, с которым система должна справляться. Атомная станция — ненадежный источник энергии. Юг России отстает от мировых стандартов по доле возобновляемых источников энергии. В Ростовской и Волгоградской областях экономически оправданно иметь большую долю возобновляемых источников энергии. Возобновляемая энергетика переменная: солнце не светит ночью, ветер дует не всегда. Мировые стандарты предполагают ввод мощностей возобновляемой энергетики с системами накопления энергии. Необходимо увеличение доли возобновляемой энергетики на юге России до 10-15% с системами накопления энергии. Это помогло бы купировать провалы, возникающие из-за ненадежной атомной энергетики", — подчеркнул Ожаровский.

Он добавил, что любая АЭС - радиационно и ядерно опасный объект, поэтому надо говорить о степени опасности станции. "Ростовская АЭС построена по устаревшему советскому проекту 1960-х годов. Энергоблоки оснащены атомными реакторами ВВР-1000. Отсутствует ряд элементов безопасности, принятых в современных АЭС. Так, полностью отсутствует ловушка расплава активной зоны. То есть в случае радиационной аварии нет ограничивающих элементов конструкции, препятствующих проникновению расплавленного реактора в подземные водоносные слои. Защитная оболочка вокруг реакторов одинарная, а не двойная, как принято на современных АЭС", - рассказал Ожаровский.

Он отметил также, что станция была запущена в этом веке. "Строилась она долго, были протесты против её возведения. Был зафиксирован эксперимент Росатома по повышению тепловой мощности реакторов этой атомной станции для увеличения выработки из коммерческих соображений, они увеличивают нагрузку на энергоблоки, тем самым, конечно, повышая его опасность, потому что разработчики не зря ограничили мощность электростанции", - указал Ожаровский.

Третий блок АЭС фактически останавливался для перегрузки топлива, указал он. "Любой блок типа ВВР (водно-водяной реактор, - прим. "Кавказского узла") должен останавливаться для перегрузки топлива. Это стыдливо называется "планово-предупредительным ремонтом". Возможно, и какие-то профилактические работы ещё проводятся. Почему стыдливо, потому что когда топливо перегружают, нарушается герметичность первого контура. Нельзя загрузить топливо в реактор, не открыв реактор. Снимается крышка реактора, и в это время могут поступать опасные реактивные вещества в окружающую среду через вентиляционные трубы АЭС", - объяснил Ожаровский.

Если атомщики сказали правду и был "планово-предупредительный ремонт", то есть вопрос к планированию, почему его производили в период возможного пика энергопотребления

У Ожаровского к "планово-предупредительному ремонту" претензий нет. "Его надо производить каждые 12 или каждые 18 месяцев. При этом сроки перезагрузки топлива и производимой при этом профилактики реактора могут быть один месяц, но иногда бывает и больше — 60-90 суток. Как правило, атомщики сами пишут, надолго ли этот ремонт, а если не пишут, то остаётся только гадать. Если атомщики сказали правду и был "планово-предупредительный ремонт", то есть вопрос к планированию, почему его производили в период возможного пика энергопотребления. Обычно два таких пика — зимний и летний бывают. Время было неудачное для перегрузки топлива. Это сыграло свою роль в блэкауте", — считает Ожаровский.

20 июля из-за отключений электричества перекрывали дороги жители Краснодара и Анапы, 19 июля митинговали жители Батайска. Жителей Чечни предупредили о необходимости экономить электроэнергию.

Эксперт также заявил, что атомная электростанция защищена от стрелкового оружия, но нет защиты от крупнокалиберного оружия и более мощных систем. "Легкие беспилотники или обстрелы некрупнокалиберной артиллерией (калибр ниже 150 мм) защитная оболочка реакторов выдержит. Но от крупнокалиберной артиллерии (калибр 150 мм и выше), крылатых ракет, систем залпового огня, бетонобойных снарядов, баллистических ракет защиты нет", - резюмировал Ожаровский.

Житель Волгодонска, инженер-атомщик, знакомый с ситуацией на АЭС, считает, что состояние Цимлянского водохранилища очень мало связано с Ростовской АЭС.

"Воды много, и она чистая в водохранилище и Дону. Потому что у АЭС свой пруд для охлаждения закрытого цикла. Последние два года никакого обмеления нет, даже наоборот. Это связано с таянием большого количество снега в верховьях Дона и в Поволжье. И никакой повышенной радиации нет. Пляжи полные, в том числе гости из Москвы и Питера, судя по номерам машин, все купаются", - рассказал он.

Сбой реактора действительно был. Но отключение электричества в южных городах связано в большей степени со старыми энергосетями, которые давно не ремонтировались

По его данным, Ростовская АЭС на генерацию энергии для Ростовской области работает по минимуму. "Большая часть вырабатываемой ею электроэнергии уходит на юг, в другие регионы Северного Кавказа и в зарубежье — на Южный Кавказ. В частности, на Волгодонск она не запитана. Собственно, остановка реактора по техническим причинам не могла кардинально сказаться на электроснабжении. Это больше чёрный пиар. Сбой реактора действительно был. Но отключение электричества в южных городах связано в большей степени со старыми энергосетями, которые давно не ремонтировались", — полагает инженер-атомщик.

Он отметил, что третий мост в Волгодонске построен и уже больше года работает. "Трафик улучшился. Именно для улучшения ситуации с транспортными проблемами он предназначался. Легче стало выехать из Старого города в Новый и потом выехать за пределы. Возможно, одной из причин строительства моста были вопросы срочной эвакуации во время чрезвычайных происшествий. Но из Волгодонска помимо мостов есть много сухопутных выездов в разные стороны", - указал собеседник.

По его словам, водоснабжение Волгодонска идёт из Цимлянского водохранилища. Специалист усомнился в необходимости резервного подземного водоснабжения. "Обычно подземные резервуары нужны там, где нет естественных источников воды. Например, такая ситуация может быть в каких-то районах Ставрополья, Калмыкии. Для Волгодонска иметь подземные резервуары воды это все равно, что в автомобиле иметь не одну, а две запаски", - полагает собеседник.

Эколог Виктор Чириков считает, что Ростовская АЭС - очень защищённый стратегический объект. "Как и другие АЭС, она способна выдержать ядерный удар. При правильной эксплуатации экологически безвредная. При этом утечку радиации утаить невозможно. У населения достаточно бытовых дозиметров, чтобы сразу выложить в соцсети данные замеров", - отметил он.

По словам эколога, Ростовская АЭС частично снабжает электроэнергией как Ставропольский, Краснодарский края, так и республики Северного Кавказа и, в последнее время, Крым и присоединенные в 2022 году территории. "Но это только часть проблемы. В стремительно растущих городах практически не строятся понижающие трансформаторы. Они преображают ток высокого напряжения до 380\220 вольт для конечного потребителя. Такие "будки" раньше были почти у каждого дома. Сейчас их нет. Строителям их невыгодно строить, так как это повышает себестоимость жилья и ухудшает конкурентоспособность. Поэтому новые дома, как правило, вешают на уже изношенные электросети (трансформаторы). Да и старые трансформаторы давно выработали свой ресурс и горят, создавая аварии и скачки напряжения", - пояснил Чириков.

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